6新興運動項目近2年康文署訂場月均不多於5節　學者批推廣失敗倡加入體育課

港府推動新興運動，康文署2019年起開放6個體育館，供個人預約作匹克球、門球和閃避球等新興活動，今年1月中擴展至開放12個體育館。根據康文署資料，近年匹克球月均有最多的158.8節預訂，閃避球和健球月均預約僅5節及3.5節，門球近3年更沒有預約。擴展計劃後取消門球預約資格，首月匹克球和閃避球個人預約分別增至822節和18節。體育學者劉永松表示，預約節數低顯示推廣失敗，倡在體育課加入新興運動。
記者︰曾偉龍
康文署2019年起推行「開放指定體育館主場供個人預訂進行新興活動試驗計劃」，開放轄下6個體育館，讓市民以個人預約方式預訂體育館主場的非繁忙時段，作門球、閃避球、躲避盤、健球、合球、匹克球及巧固球7項新興運動。康文署今年1月15日擴展計劃，新增開放6個體育館主場，並放寬預約時段至全日任何時段，但剔除門球的預約資格，令可預約運動減至6項。
門球近3年無人預約
康文署向《am730》提供的數據顯示，剔除受疫情措施影響的2022年，在6個體育館中，2023及2024年透過計劃預訂的新興活動節數共有4,136節，其中匹克球佔3,810節，在7項運動中佔逾92%，月均預約158.8節，其次是閃避球的5節，健球、合球、躲避盤及巧固球月均預約則只有3.5節、2.7節、1.5節和0.8節，門球在近3年均無人預約。康文署在今年1月15日起增加可供預約體育館至12個，以及增加可預約時段後，首月預約明顯增加，匹克球單月預約增至822節，增幅達4.2倍，閃避球亦有18節預約，增幅為2.6倍，合球、躲避盤和健球在首月分別有8節、6節和4節預約，巧固球首月則未有預約。
劉永松倡定期檢討資助項目
香港浸會大學運動及健康科學系教授劉永松向《am730》表示，預約節數少，顯示有關新興運動推廣失敗，估計公眾連新興運動的規則未必知悉，難言參與，建議在學校體育課中加入新興運動，讓學生體驗和學習規則，日後才有機會參與運動。
他續指，新興運動種類繁多，除場地問外，「有冇揀啱項目」亦屬關鍵，舉例匹克球在美國掀起熱潮，集羽毛球、網球和乒乓球於一身，且有體育明星加持，故在年輕人間大為流行，預約明顯踴躍，門球主要是長者參與，經營多年未受歡迎，故被剔除於計劃，亦難反對。他認為，康文署應定期檢討計劃內的運動項目，「有出有入」，而匹克球漸趨商業化，運動成熟後民間亦會有更多場地，「會所啲壁球場可能都會改匹克球」，屆時政府亦可改為扶持其他新興運動。
閃避球總會冀有穩定訓練場地
香港閃避球總會顧問林澤輝表示，目前場館主要的預訂節數主要是總會的教練和球員以個人身份預訂作訓練用途，相信可使用的場地增加，對新興運動發展有幫助，但香港閃避球代表隊近年成績甚佳，最近在世青賽U18、U15及U12三個組別奪冠，希望政府容許總會以團體名義優先預訂場地，確保代表隊有穩定的訓練場，現時因無法確保場地和預先宣傳，亦難舉辦公開招募。
預訂場地玩門球需獲管理員同意
對於取消門球的預約資格，康文署解釋，近年沒有個人租訂指定場地作門球活動，取消門球是出於妥善運用公共資源的原則，但市民仍可在徵得相關場地管理人員同意下，預訂體育館主場作包括門球的各類新興活動。至於匹克球預約反應踴躍，康文署則在今年1月試行開放7個免費戶外硬地羽毛球場作匹克球活動。