6月零售業總銷貨價值跌1.2% 政府︰第二階段消費券助消費需求

零售業總銷貨價值連跌個月但跌幅收窄。政府公布，本港6月零售業總銷貨價值的臨時估計為277億元，按年跌1.2%，較5月的1.6%少。今年上半年零售業的總銷貨值跌2.6%。扣除其間價格變動後，6月的零售業總銷貨量的臨時估計按年下跌4.1%。今年上半年的零售業總銷貨量的臨時估計跌5.6%。

按零售商類別的銷貨值分析，電器及其他未分類耐用消費品跌幅最大有13.3%，其次為汽車及汽車零件(跌10.9%)、鞋類、有關製品及其他衣物配件(下跌8.6%)。期內，眼鏡店(上升9.5%)和燃料(7.5%)升幅較大。

今年首兩季計，經季節性調整的零售業總銷貨值的臨時估計升16.4%，售業總銷貨量的臨時估計則升15.8%。政府發言人表示，上季零售業表現改善，零售業總銷貨價值按季大幅反彈，按年溫和增長。但隨著本地新冠確診數字回升，及多家主要央行大幅加息而減弱，6月零售業總銷貨值按年輕微下跌。發言人指，即將發放的第二階段消費券將有助支持消費需求，但零售業往後表現將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。

香港零售管理協會指，6月總零售銷貨價值按錄跌1.2%，對比2018年(正常年份)同期更跌逾三成，反映整體零售市道與正常水平仍有一大段落差。協會相信跌幅主因為首期消費券的帶動力到6月已變得輕微，再加上經濟疲弱，令市民消費謹慎。協會又指，受訪會員公司反映7月的銷情更淡靜，估計不少市民等8月7日派發第二期消費券才消費，雖然零售商寄望第二期消費券帶來新動力，但相信提振作用只能維持短時間。