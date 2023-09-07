6條離島渡輪航線月底加價　長洲至中環假日高速船42.3元

新渡輪梅窩至中環線的平日和假日高速船，亦加價約3.9%至分別34.1元和48.9元，平日和假日的普通船豪華位就加價至分別28.6元和41.9元；往來坪洲、梅窩、芝麻灣和長洲的橫水渡線，就加5毫至14.5元。

運輸署：審批加價有做好把關

由港九小輪經營的3條航線亦獲准加價。坪洲至中環線平日和假日的快速船新收費，分別為36.9元和54.3元；榕樹灣至中環線平日和假日新收費分別為18.6元和25.9元；索罟灣至中環線平日和假日新收費分別為27.5元和38.7元，加幅近19%。

運輸署表示，處理加價申請時有做好把關工作，並充分考慮地區人士關注和訴求，把新渡輪的加幅由申請提出的45%下調至3.9%，以及將港九小輪原先申請100%的加幅，下調至多程票價為8%、單程票價為19%。

據運輸及物流局今年4月回覆立法會財務委員會提問的文件，目前尚餘新渡輪兩條港內線，即北角至紅磡、北角至九龍城航線的加價申請結果尚未公布。