6歲男童疑打爛杯遭抱出露台作勢扔落街 66歲爺爺被捕

一名6歲男童疑被66歲爺爺抱出露台作勢扔落街，爺爺涉虐兒被捕。
該名6歲男童被爺爺抱到村屋露台教訓，做出「作狀將他掉落樓」動作，男童放聲大哭，情況持續約6秒，男童的祖父之後將他放下。有街坊見狀拍下影片放到互聯網，質疑有人虐兒。據了解，兩人為爺孫關係，男童意外打碎玻璃杯，懷疑因此受責罵，曾被打左腳，其後被抱到露台責罰。
據悉男童與爺爺同住
消息指，男童就讀小學二年級，其父在內地工作，故他與爺爺同住在西貢沙角尾村村屋。男童就讀的學校收到公眾信息後，學校社工向男童詢問，社會福利署及學校社工其後於西貢區社區中心亦再次向男童查詢，證實事件，於是報警求助。
警方亦表示留意到網上流傳一段片段 ，於是展開調查，並於周一（11日）晚上約8時接獲一名市民報案及提供進一步資料。經初步調查，相信有關事件發生於周日（10日）晚上約8時半，地點為西貢區沙角尾村一村屋。
6歲男童留院觀察沒受傷
警方隨即在昨日（12日）凌晨，在該村屋拘捕一名66歲姓謝男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊繼續跟進。該名6歲男童則被送往將軍澳醫院接受檢查，未有受傷，現正留院接受觀察。
涉事家庭並非社署跟進個案
社會福利署回覆傳媒表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，但周一（11日）接獲市民舉報後，隨即派社工接觸有關家庭了解及跟進。該名男童現正留院，社署會召開多專業個案會議，為有關男童制訂合適的福利計劃。