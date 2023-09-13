熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
本地
2023-09-13 12:11:32

6歲男童疑打爛杯遭抱出露台作勢扔落街 66歲爺爺被捕

分享：
6歲男童疑打爛玻璃杯 遭爺爺打腳兼抱出露台作勢扔落街責罰

6歲男童疑打爛玻璃杯 遭爺爺打腳兼抱出露台作勢扔落街責罰。（fb「香港突發事故報料區及討論區」截圖）

一名6歲男童疑被66歲爺爺抱出露台作勢扔落街，爺爺涉虐兒被捕。

該名6歲男童被爺爺抱到村屋露台教訓，做出「作狀將他掉落樓」動作，男童放聲大哭，情況持續約6秒，男童的祖父之後將他放下。有街坊見狀拍下影片放到互聯網，質疑有人虐兒。據了解，兩人為爺孫關係，男童意外打碎玻璃杯，懷疑因此受責罵，曾被打左腳，其後被抱到露台責罰。

據悉男童與爺爺同住

消息指，男童就讀小學二年級，其父在內地工作，故他與爺爺同住在西貢沙角尾村村屋。男童就讀的學校收到公眾信息後，學校社工向男童詢問，社會福利署及學校社工其後於西貢區社區中心亦再次向男童查詢，證實事件，於是報警求助。

警方亦表示留意到網上流傳一段片段 於是展開調查，並於周一（11日）晚上約8時接獲一名市民報案及提供進一步資料。經初步調查，相信有關事件發生於周日（10日）晚上約8時半，地點為西貢區沙角尾村一村屋。

6歲男童留院觀察沒受傷

警方隨即在昨日（12日）凌晨，在該村屋拘捕一名66歲姓謝男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊繼續跟進。該名6歲男童則被送往將軍澳醫院接受檢查，未有受傷，現正留院接受觀察。

涉事家庭並非社署跟進個案

社會福利署回覆傳媒表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，但周一（11日）接獲市民舉報後，隨即派社工接觸有關家庭了解及跟進。該名男童現正留院，社署會召開多專業個案會議，為有關男童制訂合適的福利計劃。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受