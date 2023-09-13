6歲男童疑打爛杯遭抱出露台作勢扔落街 66歲爺爺被捕

一名6歲男童疑被66歲爺爺抱出露台作勢扔落街，爺爺涉虐兒被捕。

該名6歲男童被爺爺抱到村屋露台教訓，做出「作狀將他掉落樓」動作，男童放聲大哭，情況持續約6秒，男童的祖父之後將他放下。有街坊見狀拍下影片放到互聯網，質疑有人虐兒。據了解，兩人為爺孫關係，男童意外打碎玻璃杯，懷疑因此受責罵，曾被打左腳，其後被抱到露台責罰。

據悉男童與爺爺同住

消息指，男童就讀小學二年級，其父在內地工作，故他與爺爺同住在西貢沙角尾村村屋。男童就讀的學校收到公眾信息後，學校社工向男童詢問，社會福利署及學校社工其後於西貢區社區中心亦再次向男童查詢，證實事件，於是報警求助。