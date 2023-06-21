6男涉與14歲女童非法性交須還押　包括教師消防員及地政主任等 (更新)

【14:20更新】新增6男還押至8月16日再訊

一名14歲少女早前疑在港鐵旺角站被人盜取手提電話，母親報案，惟警方調查發現該名少女手臂及腿部有瘀傷，從而揭發她透過交友程式認識數名本地男子，並與他們分別發生非法生性行為，昨日(19日)在全港各區拘捕6名年齡介乎21至40歲本地男子，6名男子今(21日)在西九龍法院提堂。全部被告暫時毋須答辯，法官應控方要求，將案押後至8月16日再訊，期間6名被告須還押。

案情指，6名被告分別為譚X竣(25歲，教師)、黃X康(25歲，自僱YouTuber)、陳X明(30歲，地政主任)、吳X正(21歲，工程實習)、曹X庭(28歲，消防員)及文X榮(40歲，教師)。他們各被控一項非法性交罪，控罪對象同為14歲女童X，指他們涉嫌在2023年5月3日至6月2日之間犯案，地點分別是荃灣悅品酒店、葵涌旭逸酒店、荃灣福來邨及荃灣絲麗酒店。

消防員另被控非法肛交 教師管有兒童色情物品

此外，任職消防員曹X庭，另被控一項與21歲兒童非法肛交，指他於2023年5月29日，在葵涌旭逸酒店某室與14歲少女作出肛交；報稱是自僱Youtuber的黃X康另被控襲擊致嚴重傷害，指他於2023年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室襲擊14歲少女致造成身體傷害；任職教師的文X榮另被控管有兒童色情物品，指他於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室，管有兒童色情物品，即2張相片。