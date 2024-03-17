6船家奮不顧身西貢拯救遇險者 獲頒「全年好市民獎」

「好市民頒獎典禮2023」昨在灣仔會展舉行，其中「全年好市民獎」更破天荒由6位船長獲得。2022年9月，他們在西貢海域救起37名因惡劣天氣而墮海的市民。有救人船長憶述，當時很多人叫救命，甚至有人已不到頭漸漸沉入水底，故當下立刻「扯他們上來」。有獲救市民，憶述當天若非他們出手相救，或許已葬身大海。
獲嘉許「全年好市民獎」的6位船長分別為鄭浩生、鄭偉雄、鄭偉南、鍾文軒、馬偉樂，以及石華有，年齡介乎30至59歲。鄭浩生憶述，當日西貢海域一帶天色驟變，天色變黑準備下大雨，當時眼見海上有百多二百隻獨木舟，由於天色變得太快，很多市民未趕得必回到岸上已跌落水，「那天很熱，很多人無穿救生衣」，於是鄭浩生便和其他船長一起拯救落水者。
另一位船家鄭偉雄憶述，當日把自己的乘客安全送抵碼頭後，連同其他船家都不約而同調頭回涉事水域拯救落水市民，「真的很混亂，自己都很難控制」。雖然明知身處險境，但他仍彼此見義勇敢、在同一地方一起救人而感動。
6人中最年長的是59歲的石華有。他表示，當日接載乘客回程時，途經涉事海域，當時見到很多獨木舟反轉了，大家都在大喊救命，「當時天氣非常惡劣，我就救了八至九個人。」另一船長鄭偉南則憶述，當時有幾位市民「整個頭已不見」，正沉入水底，故當下即刻扯他們上來，「當時見人就救，不同船『分散投資』」去救。
獲救市民：若非船長相救早已窒息
最終6位船長合力拯救了37條寶貴生命。獲救市民廖先生憶述，當日扒獨木舟出海，由於正下雨，一心趕快上岸避雨，卻不幸遭大浪蓋頭，不但艇反了，連人也掉進水裡「當時的浪又高又大，如果不是有船長出手相救，早已窒息，穿救生衣都無用。」
另一獲救市民郭女士表示，當時反艇後十分無助，幸得船長出手相救，當時返岸後想找機會報答他們，但他們很快又再出海拯救其他市民。
今年共有80名市民獲嘉許「好市民」。最年輕的得獎者為一名17歲的學生，她在一宗風化案發生時暗中拍下罪證，為警方提供重要證據；最年長得獎者則為84歲婆婆，她在一宗電話中配合警方行動，成功協助警方拘捕騙徒。另有7間機構獲評選為「好機構獎」，表揚他們致力支持警隊宣傳防騙防罪信息及偵查罪案。
蕭澤頤：市民可充當警方「眼睛」和「耳朵」
警務處長蕭澤頤致辭時向6位船家致敬，讚揚他們的英勇行為。他又指，今屆有11名得獎者本身是保安員和的士司機，他們利用工作優勢，主動協助滅罪。如果市民可以效法他們，見疑即報，充當警方的「眼睛」和「耳朵」，就可以編織強大的安全網，令香港成為更安全的城市。
蕭澤頤表示，3名得獎保安員十分機警，察覺到長者住客神色有異，了解後得知有騙徒訛稱長者家人被捕，並向長者索取保釋金，保安員最終主動協助長者向家人查證，阻止騙案發生。另外，有3名得獎的士司機，見疑即報，協助警方拘捕非法入境者和干犯盜竊罪的罪犯。