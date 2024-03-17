6船家奮不顧身西貢拯救遇險者 獲頒「全年好市民獎」

「好市民頒獎典禮2023」昨在灣仔會展舉行，其中「全年好市民獎」更破天荒由6位船長獲得。2022年9月，他們在西貢海域救起37名因惡劣天氣而墮海的市民。有救人船長憶述，當時很多人叫救命，甚至有人已不到頭漸漸沉入水底，故當下立刻「扯他們上來」。有獲救市民，憶述當天若非他們出手相救，或許已葬身大海。

獲嘉許「全年好市民獎」的6位船長分別為鄭浩生、鄭偉雄、鄭偉南、鍾文軒、馬偉樂，以及石華有，年齡介乎30至59歲。鄭浩生憶述，當日西貢海域一帶天色驟變，天色變黑準備下大雨，當時眼見海上有百多二百隻獨木舟，由於天色變得太快，很多市民未趕得必回到岸上已跌落水，「那天很熱，很多人無穿救生衣」，於是鄭浩生便和其他船長一起拯救落水者。

另一位船家鄭偉雄憶述，當日把自己的乘客安全送抵碼頭後，連同其他船家都不約而同調頭回涉事水域拯救落水市民，「真的很混亂，自己都很難控制」。雖然明知身處險境，但他仍彼此見義勇敢、在同一地方一起救人而感動。

6人中最年長的是59歲的石華有。他表示，當日接載乘客回程時，途經涉事海域，當時見到很多獨木舟反轉了，大家都在大喊救命，「當時天氣非常惡劣，我就救了八至九個人。」另一船長鄭偉南則憶述，當時有幾位市民「整個頭已不見」，正沉入水底，故當下即刻扯他們上來，「當時見人就救，不同船『分散投資』」去救。