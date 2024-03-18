6船長怒海救起37墮海者 獲全年好市民獎 船長︰不約而同齊救人真係好感動

海上作業、水上活動如遇上天氣急速轉壞，絕大部分人均盡快趕返陸地，但6名船長在2022年9月某一個周日，發現有數十人在西貢玩水上活動期間受惡劣天氣影響而墮海。多位船長發現意外均立即出手救人，更有已埋岸船長亦即時折返現場協助救援，最終救起所有墮海市民，意外中無傷亡。有救人船長昨憶述，當時很多人叫救命，甚至有人「已浸過個頭」並漸漸沉入水底，當下立刻「扯他們上來」。有獲救市民則稱，感激他們出手相救，否則或已葬身大海。

該6名船長憑英勇行為在「好市民頒獎典禮2023」獲頒「全年好市民獎」，更破天荒首次有6人獲得，活動昨在灣仔會展舉行。6人為鄭浩生、鄭偉雄、鄭偉南、鍾文軒、馬偉樂及石華有，年齡介乎30至59歲。鄭浩生憶述，當日西貢海域一帶風雲驟變，天色迅速變黑並將下大雨，當時發現海上有百多二百隻獨木舟，由於天氣變化得太快更出現強風，很多人未趕及划回岸，獨木舟已吹翻側，有人更墮海。他透露「那天很熱，很多人無穿救生衣」，情況非常危急。鄭浩生與其他船長沒有多作考慮，一起拯救落水者。

另一位船長鄭偉雄憶述，當日自己船上有其他乘客，正將他們安全送抵碼頭，落客後，他與其他在附近船家均不約而同，一齊掉頭返回涉事水域拯救墮海市民，「(當時)真係很混亂，自己都很難控制」。當時船家們均知身處險境，但彼此間見義勇為、在同一地方一起救人的行為，他深深感動。 6人中最年長的是59歲的石華有，他則表示，當日接載乘客回程時，途經涉事海域，見到很多獨木舟反轉了，又聽到不少都在大叫救命，「當時天氣非常惡劣，我就救了8至9個人。」鄭偉南則憶述，當時有數名市民正沉入水底，「(沉到)個頭唔見咗」，故當下他都無想太多，「見人就救，見人就扯佢地上嚟，不同船分散『投資』去救。」

獲救市民：若非船長相救早已窒息 最終6名船長合力拯救了37條寶貴生命。獲救市民廖先生憶述，當日划獨木舟出海，突然下雨，一心想趕快上岸避雨，「突然一個大浪冚過嚟」，不單反艇，連人也掉進水裡，「當時的浪又高又大，如果唔係有船長出手相救，早已浸死，著咗救生衣都無用。」 另一獲救市民郭女士表示，反艇後十分無助，幸得船長出手相救，當時返回岸後，很想報答他們，但他們很快又再出海拯救其他人。 今年共有80名市民獲嘉許「好市民」。最年輕得獎者為一名17歲的學生，她在一宗風化案發生時暗中拍下罪證，為警方提供重要證據；最年長得獎者則為84歲婆婆，她在一宗電騙案中配合警方行動，助警方拘捕騙徒。另有7間機構獲評選為「好機構獎」，表揚他們致力支持警隊宣傳防騙防罪信息及偵查罪案。