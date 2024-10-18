6警涉誣衊露宿者藏毒罪成判囚 官︰被告行為令警隊蒙羞

8名警員2020年在通州街露宿者聚集的地方作反毒品行動時，涉嫌毆打並誣衊露宿者藏毒，經審訊後，當中6人妨礙司法公正罪成，案件昨在區域法院判刑，法官批評各被告令警隊蒙羞，被告們非單獨犯案，更是加刑因素，5名被告判監2年1月至3年1月，兩項罪成的警長林華嘉則入獄3年5月。 4男2女罪成被告，分別為梁飛鵬(29歲)、龐雋詩(29歲、女)、林華嘉(44歲、男)、莫志成(25歲)、尹栢詩(25歲、女)及陳守業(27歲)，全部被裁定一項妨礙司法公正罪成，身為警長林華嘉兩項妨礙司法公正均罪成。當中林、莫和尹涉虛假指稱誣告露宿者黎民十藏毒，而林另與梁飛鵬、龐和陳涉遮蔽閉路電視鏡頭。

兩名男警包括，郭展昇(31歲)及韓廷光(29歲)，原被控公職人員行為失當，及對他人身體加以嚴重傷害和刑事毀壞罪等罪，則全部罪脫。 法官判刑時指，罪行性質嚴重，涉案及警務人員犯罪，在記事冊中寫下虛假指控，情節較同類案件嚴重。她又稱，市民期望警員撲滅罪行和保護市民生命財產，在司法制度中擔任重要角色，但各被告卻誣告無辜的人，行為令警隊蒙羞，亦令公眾對警隊和司法制度失去信心。各被告非單獨犯案，是加刑因素。考慮各被告背景良好，候審4年半期間承受壓力，酌情減刑。

6被告分別判監25至41個月 法官特別提及，身為警長的林華嘉理應監督隊員依法行事，但卻沒有履行職職責，卻指使下屬做不合法行為，刑責較重，量刑起點為3年6個月，考慮因本案失去長俸，減刑4個月；而2項罪行的其中3個月刑期分期執行，共囚3年5個月。林華嘉書面求情指，案發後有自殺傾向，須接受精神科治療。 企圖用濕紙巾遮擋閉路電視鏡頭失敗的梁飛鵬和龐雋詩判監2年1個月；有分誣告黎民十的莫志成和尹栢詩，以及用紅色袋成功遮蔽閉路電視的陳守業，則判監3年1個月。

案情指，警方在2020年2月4和24日參與反毒品行動時，有人涉嫌對越南籍露宿者阮文山拳打腳踢，並誣陷另一名越南籍露宿者黎民十藏毒。