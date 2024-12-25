6間大學財務盈餘共85.4億 港大最多達39.2億

香港各間大學近日相繼發表2023/2024年度財務資料，在投資市場復甦、政府撥款補助增加下，紛錄得可觀盈餘。以六間已發布最新財務報告/年度財務摘要的香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港城市大學計，各大學整體的年度綜合收益總計為85.4億港元，當中以港大盈餘最多達39.2億元，而上年度「見紅」的城大亦轉虧為盈，錄得綜合收益1.5億元。
港大在最新財務報告中指出，由於2023/2024年投資表現持續改善及政府補助撥款及學費增加，故大學整體盈餘進一步增加，較之前一年的19.6億元大增一倍。中大則在其報告表示，2023/2024年度總收入較去年上升19.6億元，增幅的主要原因來自教資會的整體補助金、增補補助金，及用於科研、教與學及學生發展的指定用途補助金，令大學綜合收益由上年度的10.5億元增逾倍至22.3億元。
科大財務報告顯示投資市場的得益超出預期，加上政府補貼和撥款增加，而大學自負盈虧持續進修課程學費方面收入亦上升逾1.22億元，令該校稅前盈餘已逾11億元，連同股權證券未實現之盈利，大學整體全面收益總額超過14億元。
至於浸大及嶺大，2023/24年度分別錄得5.4億元及2.5億元綜合收益，與上年度的5.8億元及2.0億元相若。浸大指，主要受惠於全球金融市場反彈和存款利率普遍上升，大學的投資組合利息和淨投資收入增加2.15億元，另大學自資課程學生人數亦有上升，因此帶動學費收入等增加7,615萬元。嶺大提到該校利息投資，以及學費收入分別增加8,320萬元及1.5億元，而大學2023/2024年度更獲得研究資助局39個項目資助，獲得破紀錄的2,440萬元總金額，亦是盈餘增加的原因。
城大轉虧為盈 綜合收益1.5億
上一年度錄得3.7億元綜合虧損的城大，今年轉虧為盈綜合收益總額為1.5億元，財政更為穩健。該校指此正面轉變主要因為利息和投資回報獲得改善、政府撥款增加、碩士課程學費和其他收費增加等。
以下為香港部分大學財務報告收支情況:
【香港大學】
2023/24年度：收入168.9億元，支出130.0億元。綜合收益39.2億元
2022/23年度：收入141.6億元，支出122.0億元。綜合收益19.6億元
【香港中文大學】
2023/24年度：收入150.7億元，支出128.6億元。綜合收益22.3億元
2022/23年度：收入126.6億元，支出116.1億元。綜合收益10.5億元
【香港科技大學】
2023/24年度：收入75.2億元，支出63.4億元。綜合收益14.5億元
2022/23年度：收入67.2億元，支出55.6億元。綜合收益12.1億元
【香港浸會大學】
2023/24年度：收入44.7億元，支出38.1億元。綜合收益5.4億元
2022/23年度：收入40.3億元，支出35.2億元。綜合收益5.8億元
【嶺南大學】
2023/24年度：收入15.9億元，支出13.4億元。綜合收益2.5億元
2022/23年度：收入13.4億元，支出11.4億元。綜合收益2.0億元
【香港城市大學】
2023/24年度：收入67.8億元，支出66.2億元。綜合收益1.5億元
2022/23年度：收入59.2億元，支出62.7億元。綜合虧損3.7億元
註：依各大學財務表述，在計算收入與支出差額（營運盈餘）後，尚要處理財務費用、稅項、匯兌差額、合營機構利潤/減值、股權證券盈利等項目，以得出最終的全年綜合收益/虧損。
資料來源：香港各大學財務報告或年報。