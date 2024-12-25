6間大學財務盈餘共85.4億 港大最多達39.2億

香港各間大學近日相繼發表2023/2024年度財務資料，在投資市場復甦、政府撥款補助增加下，紛錄得可觀盈餘。以六間已發布最新財務報告/年度財務摘要的香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港城市大學計，各大學整體的年度綜合收益總計為85.4億港元，當中以港大盈餘最多達39.2億元，而上年度「見紅」的城大亦轉虧為盈，錄得綜合收益1.5億元。

港大在最新財務報告中指出，由於2023/2024年投資表現持續改善及政府補助撥款及學費增加，故大學整體盈餘進一步增加，較之前一年的19.6億元大增一倍。中大則在其報告表示，2023/2024年度總收入較去年上升19.6億元，增幅的主要原因來自教資會的整體補助金、增補補助金，及用於科研、教與學及學生發展的指定用途補助金，令大學綜合收益由上年度的10.5億元增逾倍至22.3億元。

科大財務報告顯示投資市場的得益超出預期，加上政府補貼和撥款增加，而大學自負盈虧持續進修課程學費方面收入亦上升逾1.22億元，令該校稅前盈餘已逾11億元，連同股權證券未實現之盈利，大學整體全面收益總額超過14億元。