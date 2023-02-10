6類大灣區人才往來港澳簽注 5年無限次往來 可逗留30日

中國出入境管理局發表公告，指為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，將於本月20日起在粵港澳大灣區內地城市試點，實施「往來港澳人才簽注」政策，當中在大灣區工作的內地6類人才可以申辦該簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，但每次在香港或者澳門停留不超過30天。

現時內地居民來港經商、考察參與展覽和研討會等，可申請「商務簽注」，簽注有效一年，可無限次往來，每次最長只可逗留7天。新公布6類可以申辦往來港澳簽注的人才，包括對灣區建設發展作出重大突出貢獻或者灣區急需的頂尖人才、灣區科研機構副高級以上職稱人員等(見表)。

當局指，上述6類人才可以根據實際需要，單獨或同時申請辦理赴香港人才簽注和赴澳門人才簽注，其中傑出人才可以申辦有效期5年的人才簽注；科研、文教、衛健人才可以申辦有效期3年的人才簽注；法律、其他類人才可以申辦有效期1年的人才簽注。持證人在簽注有效期內可以不限次數往來香港或者澳門地區，每次在香港或者澳門停留不超過30天。

中國出入境管理局相關負責人指，在粵港澳大灣區試點實施往來港澳人才簽注政策，是深入貫徹黨中央關於粵港澳大灣區建設决策部署，促進港澳地區長期繁榮穩定，深化內地與港澳交流合作的出入境政策創新舉措。

香港人力資源管理學會副會長陸國坤認為，新措施可讓更多專家、人才匯聚香港，參更多研究及商業合作，交流意見。他更認為內地新措施與香港輸入人才的「高才通計劃」相輔相成。港府歡迎新措施，認為有助促進大灣區內人才互動，注入更大的發展動能，達至互利雙贏。