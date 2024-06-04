6.15起城際直通車改用「夜發朝至」高鐵臥鋪列車　李家超：節省一晚酒店費 (更新)

【10:50更新】 行政長官李家超今(4日)在行會前表示，很高興宣布高鐵有好消息，指中國國家鐵路集團有限公司宣布，原本來往紅磡與上海站、北京西站的普速直通車將會提質升級，改為高鐵，並首次引進有睡眠設施的臥鋪列車，而是夜發朝至的列車，在下周六(15日)開通，逢周五至周一來往香港西九龍站至上海虹橋站和北京西站。

李家超指，新的卧鋪列車班次有4大特點，包括品質提升，由原來普速列車變成高速列車，座位數目大增至600個，行車時間縮短一半，來往北京時間，由原本的逾24小時縮短至12時34分；來往上海時間由19時34分，縮短至11時14分。

6.15日起增西九龍往湖南張家界班次

他續說，由於改用「夜發朝至」的列車，旅客能在列車過夜，在北京夜晚8點上車，明早約8點45分便能到達香港西九龍站等，能節省一晚酒店費用；另外，由原本直達車採取「兩地兩檢」模式，改為「一地兩檢」模式，大幅壓縮通關時間等。同時，他指由6月15日起，高鐵香港段也會新增前往湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。

李家超感謝中央對香港的關懷及支持，滿足廣大旅客需求，認為有助促進兩地人員經貿、文化往來，推動香港更好融入國家發展大局有重要意義。他指已指示運輸及物流局及港鐵全面做好落實工作及一系列宣傳推廣，局方及港鐵會在今日(4日)稍後公布詳情。