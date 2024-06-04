熱門搜尋:
公務員加薪 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-06-04 10:50:00

6.15起城際直通車改用「夜發朝至」高鐵臥鋪列車　李家超：節省一晚酒店費 (更新)

分享：
行政長官李家超宣布，6月15日起普速直通車改用「夜發朝至」高鐵臥鋪列車。(陳奕釗攝)

行政長官李家超宣布，6月15日起普速直通車改用「夜發朝至」高鐵臥鋪列車。(陳奕釗攝)

【10:50更新】行政長官李家超今(4日)在行會前表示，很高興宣布高鐵有好消息，指中國國家鐵路集團有限公司宣布，原本來往紅磡與上海站、北京西站的普速直通車將會提質升級，改為高鐵，並首次引進有睡眠設施的臥鋪列車，而是夜發朝至的列車，在下周六(15日)開通，逢周五至周一來往香港西九龍站至上海虹橋站和北京西站。

行政長官李家超在行會前傳媒。(陳奕釗攝) 獲委任新聞統籌專員謝振中在現場。(陳奕釗攝) 行政長官李家超在行會前傳媒。(陳奕釗攝) 行政長官李家超在行會前傳媒。(陳奕釗攝) 行政長官李家超在行會前傳媒。(陳奕釗攝) 行政長官李家超在行會前傳媒。(陳奕釗攝)

香港來往京滬行車時間減半

李家超指新的卧鋪列車班次有4大特點，包括品質提升，由原來普速列車變成高速列車，座位數目大增至600個，行車時間縮短一半，來往北京時間，由原本的逾24小時縮短至12時34分；來往上海時間由19時34分，縮短至11時14分

6.15日起增西九龍往湖南張家界班次

他續說，由於改用「夜發朝至」的列車，旅客能在列車過夜，在北京夜晚8點上車，明早約8點45分便能到達香港西九龍站等，能節省一晚酒店費用；另外，由原本直達車採取「兩地兩檢」模式，改為「一地兩檢」模式，大幅壓縮通關時間等。同時，他指由6月15日起，高鐵香港段也會新增前往湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。

李家超感謝中央對香港的關懷及支持，滿足廣大旅客需求，認為有助促進兩地人員經貿、文化往來，推動香港更好融入國家發展大局有重要意義。他指已指示運輸及物流局及港鐵全面做好落實工作及一系列宣傳推廣，局方及港鐵會在今日(4日)稍後公布詳情。

Ad Block
八達通全國通互通城市｜廣東、上海等336城市一文睇清（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜北京市、天津市、河北省、山西省、內蒙古自治區（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜遼寧省、吉林省、黑龍江省、上海市（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江蘇省、浙江省、安徽省、福建省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜江西省、山東省、河南省、湖北省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜重慶市、四川省、貴州省、雲南省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜西藏自治區、陝西省、甘肅省（am730製圖） 八達通全國通互通城市｜青海省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受