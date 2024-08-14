60歲黃銘芳大埔張屋地尋回　散步跌電話失聯兼迷路　稱現幻覺似「入結界」(更新)

至早上約8時，大埔張屋地村民於一處山坡發現一名男子，清醒但顯得相當虛弱，疑因體力不支不能繼續步行，立即報警求助。警方及救援人員接報後到場，經調查後，證實事主是失蹤男子黃銘芳，由救護車將他送往那打素醫院治理。警方正在調查事件，了解黃男失蹤期間的去向。

60歲退休男子黃銘芳日前疑獨自前往行山後失蹤，其家人報警及於網上相尋人。警方、消防及民間搜索隊「香港守望者服務團」連日出動搜索，至今日（14日）早上9時許傳來好消息。

黃銘芳：感恩活下來

身為基督徒的黃銘芳，第一句說話便是「感恩」，他透露曾多次跌倒，更一度昏迷其後甦醒，連日來靠溪澗水維生，未曾進食，更指曾出現幻覺「彷彿在結界」，感恩最終能活下來。

跌電話因而失聯

黃銘芳胞姊收到消息後在醫院等候，她透露胞弟當日並無行山裝備，甚至沒帶水樽，估計他只是想散步非登山，可能因下雨兼心急回家迷路，又跌了電話所以失聯。她指，胞弟失蹤兩日， 今日是關鍵時刻，「佢今日行到去一個荒廢地方，好好彩咁啱有人去到嗰度，又聽到佢叫救命，幫佢報警。」又指救援人員亦需步行一段路才找到他，惟他已經力氣全無，坐在地上顯得十分軟弱。

胞姊感激港府及民間搜救隊

她感激港府及民間搜救隊，不辭勞苦日夜登山搜索，不眠不棄，終於尋回弟弟「好感恩，等候過程好惶恐，但好溫暖，睇到好多人好熱心，佢哋係英雄勇士，半夜三更都搵，又好感恩教會弟兄姊妹的禱告。」