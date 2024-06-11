600人資料泄TG群組 私隱公署籲勿轉載 順豐及中銀稱無證據資料外洩(更新)

【6月11日更新】私隱專員公署表示，高度關注一個懷疑由黑客營運的Telegram群組，近日上載多個涉及不同公司的個人資料樣本檔案，包括懷疑是客戶的姓名、身份證號碼及電話號碼等資料，正聯絡相關公司了解情況，昨日亦收到其中一間公司就資料外洩事故的通報，暫時就事件收到1宗查詢，未有收到投訴。私隱專員鍾麗玲呼籲市民，如果在網上看到一些不當披露個人資料的帖文，千萬不要轉載，以免構成「起底」刑事罪行，又指這類連結多數帶有手機或電腦程式病毒，不應隨意下載。



順豐香港表示，因應近日有傳媒就網上流傳一個名為「香港實時快遞」的檔案進行查詢，公司收悉有關情況後迅速展開内部全面調查，確認無證據顯示相關資料是經由順豐外洩。順豐一向非常重視信息及網絡安全，制定並持續完善私隱保護管理系統，嚴格保障客戶私隱安全。為保障客戶信息安全，公司會就是次事件向私隱公署作出報備，如有需要時會配合調查。

【6月9日】再有市民個人資料懷疑外洩，有報道指一個懷疑由黑客營運的Telegram群組，近日上載一個名為「香港中銀理財」及一個名為「香港快遞」的檔案，列出約600人的個人資料，部分事主確認是中銀香港的客戶，或曾網購後透過順豐速運及嘉里快遞取件，但暫時未知洩漏源頭。個人資料私隱專員公署回覆指並無收到相關資料外洩事故通報，會主動聯絡相關機構了解事件。 有事主確認為中銀香港的客戶 涉事Telegram公開群組於2021年成立，有逾3500名成員，以簡體字為主要書寫文字，主要出售全球各地個人資料。據報該Telegram群組上載一個名為「香港中銀理財」的檔案，列出297人的姓名、身份證號碼及電話號碼，部分事主確認是中銀香港客戶。