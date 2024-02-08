61歲婦墮假公安電騙失3100萬元 警破74宗詐騙及洗黑錢案拘103人

深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動，打擊詐騙案及洗黑錢案，行動中共拘捕103人，總損失金額接近1.8億元。
去年詐騙案比前年高出30%
深水埗警區科技及財富罪案組主管黃斯淇督察講述案情，指深水埗警區在2023年接獲2,423宗詐騙案，比2022年接獲1,873宗詐騙案件多出30%，佔全年總罪案率約40%。有見及此，深水埗警區於過去3星期，即1月22日至2月6日，展開一連17日名為「曠頂」的拘捕行動。
共103人被捕
行動中，警方共拘捕103人，包括79男24女（15歲至75歲），各人分別報稱為清潔工、廚師、美容師、侍應等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪；共牽涉74宗詐騙案及洗黑錢案，共375名受害人，案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案，總損失金額接近1.8億元。個別案件損失金額由1,500元至3,100萬元不等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。
最大宗金額達3100萬元
其中一宗涉及最大金額的騙案損失達3,100萬元，受害人為一名61歲居住海外、從事科學研究的女子。她收到假冒公安電話，將3,100萬元轉賬至傀儡戶口；另一宗涉及多最受害人的騙案有81名受害人，年齡介乎23歲至51歲，在網上平台購買酒店套票而被騙，騙款金額超過15萬元。
深水埗警區刑事部於2023年及2024年，就142名涉嫌牽涉「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪的被捕人徵詢法律意見，其中68名被捕人已經取得律政司同意可以起訴或已經起訴，當中18名被捕人即將會在區域法院進行審訊。警方亦會就所有在區域進法院進行審訊的案件，向法庭申請加重刑罰。在2023年，深水埗警區已經成功將4名傀儡戶口持有人因「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」於裁判法院定罪，判處監禁8至16個月。
最高可被判囚14年
深水埗警區刑事署理總督察黃瀚緯呼籲市民切勿租、借或賣戶口，有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產，已經干犯洗黑錢罪；一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。