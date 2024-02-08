61歲婦墮假公安電騙失3100萬元 警破74宗詐騙及洗黑錢案拘103人

深水埗警區刑事部進行代號「曠頂」行動，打擊詐騙案及洗黑錢案，行動中共拘捕103人，總損失金額接近1.8億元。

去年詐騙案比前年高出30%

深水埗警區科技及財富罪案組主管黃斯淇督察講述案情，指深水埗警區在2023年接獲2,423宗詐騙案，比2022年接獲1,873宗詐騙案件多出30%，佔全年總罪案率約40%。有見及此，深水埗警區於過去3星期，即1月22日至2月6日，展開一連17日名為「曠頂」的拘捕行動。

共103人被捕

行動中，警方共拘捕103人，包括79男24女（15歲至75歲），各人分別報稱為清潔工、廚師、美容師、侍應等，涉嫌干犯以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪；共牽涉74宗詐騙案及洗黑錢案，共375名受害人，案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物、電話騙案及街頭騙案，總損失金額接近1.8億元。個別案件損失金額由1,500元至3,100萬元不等。大部分被捕人士為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。