612基金｜38名收取款項大律師被投訴專業失當　公會裁定投訴不成立

大律師公會2022年5月接獲投訴，指38名大律師在代表反修例案件被告時，接受「612人道支援基金」資助，涉嫌專業行為失當。公會完成調查後，一致裁定投訴不成立。
大律師公會日前完成換屆選舉，杜淦堃在無競爭下連任主席，毛樂禮及陳政龍則自動當選、連任副主席。大律師公會今日召開記者會交代有關612基金的投訴，杜淦堃表示，公會認為無證據顯示涉事38名大律師專業行為失當，亦不涉及任何不誠實行為或刑事成分，指調查已經終結。
4名律師未保存文件紀錄違反行為守則
投訴指有大律師以義務形式出庭，但實際收取費用，又指有律師無經事務律師，直接收取基金支票等。公會調查指，部分涉事律師能提供文件證明無違規，4名律師因未有保存部分文件紀錄，技術上違反相關行為守則，公會已向他們發信，敦促他們日後需穩妥保存文件。
公會說，38名被投訴大律師在2019年提供的相關服務數量相當多，處理時間緊迫，屬史無前例，外界亦未必理解大律師收費模式，不難理解他們提出疑問，公會日後會把握機會向公眾解說行業規則和運作。
另外，政府會在今個立法年度完成基本法第23條立法，杜淦堃指今年是非常重要的一年，認為香港作為國際金融中心，23條立法應在維護國家安全及人權之間取得平衡，要清晰定明罪行內容。政府要仔細聆聽市民意見，立法亦要對守法市民的影響減至最低。