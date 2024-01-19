612基金｜38名收取款項大律師被投訴專業失當　公會裁定投訴不成立

大律師公會2022年5月接獲投訴，指38名大律師在代表反修例案件被告時，接受「612人道支援基金」資助，涉嫌專業行為失當。公會完成調查後，一致裁定投訴不成立。

大律師公會日前完成換屆選舉，杜淦堃在無競爭下連任主席，毛樂禮及陳政龍則自動當選、連任副主席。大律師公會今日召開記者會交代有關612基金的投訴，杜淦堃表示，公會認為無證據顯示涉事38名大律師專業行為失當，亦不涉及任何不誠實行為或刑事成分，指調查已經終結。

4名律師未保存文件紀錄違反行為守則

投訴指有大律師以義務形式出庭，但實際收取費用，又指有律師無經事務律師，直接收取基金支票等。公會調查指，部分涉事律師能提供文件證明無違規，4名律師因未有保存部分文件紀錄，技術上違反相關行為守則，公會已向他們發信，敦促他們日後需穩妥保存文件。