612基金｜6人否認沒註冊或申豁免 控方指涉逾4億交易必屬社團

已停運的「612人道支援基金」5名信託人前主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、歌手何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，連同基金秘書施城威，各被票控一項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團。6人否認傳票控罪，案件今日在西九龍裁判法院續審。

傳票控罪指被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港，作為「612人道支援基金」本地社團的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章社團條例5(1)的規定。

控方代表、署理副刑事檢控專員周天行陳詞指出，除依賴612基金文件外，亦透過銀行誓章、被告公開言論、審計報告等，整體引證控方說法，裁判官嚴舜儀認同不同來源文件互不矛盾，唯一推論為612基金會議紀錄所載事項確實發生過。

周天行指612基金自成立後從未申請註冊

周天行引用《社團條例》指，任何本地社團均須於成立後一個月內，向社團事務主任申請註冊或豁免註冊，否則每名幹事或聲稱是幹事的人即屬犯罪。今次案件需判斷「612基金」是否本地社團、被告是否社團幹事，以及「612基金」是否沒有在一個月內註冊；並指出社團釋義適用於任何會社、公司、「一人以上」的合夥或組織，不論性質或宗旨是怎樣。因此法庭只需判斷「612基金」是否這類組織，又羅列出「612基金」的政治訴求，認為可排除基金是出於慈善目的獲豁免的對象。周天行解釋612基金於2019年6月15日成立，有政治目的，2021年10月31日解散，期間一直運作，設有辦公室、曾公開籌款，不只金錢和合約關係，而是一個組織，符合指標，故屬1人以上的組織，適用於《社團條例》。周天行續指612基金自成立後從未申請註冊，故本案屬持續控罪。

控方： 612 基金符合指標必屬社團

周天行羅列612基金Facebook 專頁、記招、網頁以及陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩5人曾簽署的信託契約，可見612基金有共同目的，而且設有專用銀行戶口，另設海外捐款，可見有系統有組織，再者明言支援被捕人士直到其案件完結，可見其持續性。周天行引述有被告曾稱612基金「規模和力量世界少見」，設有月捐計劃，曾與政黨合作籌款，財務報告曾交代數千萬以至上億元收支，總交易額達4億元多，營運龐大，均佐證其規模、公眾互動和交易往來。周天行再指各被告身為信託人有責任準備財務報告等，列明其權限義務，顯示其相互權利，另外曾使用組織字眼設立辦公室，故縱觀上述因素，612基金符合指標必屬社團。周天行最後補充，開案陳詞中羅列各被告言行，足證眾被告為612基金幹事。

辯方代表，包括資深大律師李志喜、何沛謙等都質疑條文違憲，「一人以上」定義過闊，違反「依法規定」憲法要求；又質疑條文限制不合理，不符合相稱性測試。