62歲婦家中死於新冠肺炎 官引導陪審團：可裁定死於自然或死因存疑

62歲女子呂淑嫻2020年12月，在等待送往檢疫中心期間，被發現陳屍大圍美林邨住所內。呂的死因研訊今（7日）午續，死因裁判官周慧珠開始引導陪審團裁決。研訊明續，預料陪審團將退庭商議。
法醫：血管阻塞不足七成半 不會直接致命
死因裁判官周慧珠引導陪審團及總結證供時，提到死者姪女在12月12日得悉死者失聯，上門拍門亦無人回應，便報警。同日下午破門後，救護員證實死者死亡。法醫潘偉明解剖遺體時，發現死者肺部水腫及充血，樣本驗出新冠病毒，而死者仍有冠狀動脈粥樣硬化，但血管阻塞不足七成半，不會直接致命。
周官指，如果陪審團接納法醫證供，便裁定導致死亡的疾病為2019年冠狀病毒病肺炎，並可將死者冠心病列為促成死亡的重要情況，因法醫和專家證人曾德賢均指冠心病會加速死者死亡。
官：可考慮裁定死於自然或存疑
周官續指，陪審團可考慮裁定死於自然，即使涉及診斷錯誤或沒有得到適當治療等，重點是死於疾病，便應裁定死於自然；否則便作出存疑裁決，周官指相信有足夠證據，可以裁斷死亡原因和結論。周官另重申死因庭無權查究責任，這會由其他機構或法庭處理。惟陪審團可以提出建議，如果建議是合理可行，周官表示會轉介有關部門跟進。
死者呂淑嫻的死因研訊，共傳召15名證人作供。庭上證據披露，死者女兒趙海鈴在2020年12月8日被驗出確認新冠肺炎，翌日被送去隔離。死者被列為密切接觸者，防護中心護士孔鳳媚聯絡趙，孔得悉死者患糖尿病、高血壓及無新冠病徵後，匯報醫生謝翠婷，謝向死者發出檢疫令。