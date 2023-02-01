62歲婦家中死於新冠肺炎 歐家榮作供認：人手出現負擔

62歲女子呂淑嫻於2020年12月上旬，在等待送往檢疫中心期間，被發現陳屍大圍美林邨住所內。呂的死因研訊今日繼續。
根據庭上早前證供，62歲死者呂淑嫻的女兒在2020年12月9日確診新冠肺炎，因兩人同住，死者被列為密切接觸者及被發檢疫令；翌日晚上，死者在電話中向女兒透露沒有收到衞生署消息，並指感到不適，及後女兒無法再聯絡上死者；同月12日，有親戚到死者單位拍門，報警破門後發現死者陳屍床上；同月13日，署方才首度嘗試致電死者，以安排送往檢疫中心。
醫生稱個案上升急速
衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出庭作供，死因裁判官問他，在事發前有否覺得人手不足。歐指人手問題自12月初已一直存在，雖有抽調人手，但個案上升數度太急速，加上出現「跳舞群組」及大型撤離行動，故人手方面出現負擔。有陪審員問區，如果沒有發生呂的死亡事件，是否只會慢慢增加人手，還是因為發生事件才下定決心，一次性增加人手。歐則表示他回答不了。
歐今供稱，在收到確診個案後，衞生防護中心護士會先致電確診者，獲取基本個人資料及了解其行蹤，當識別到有密切接觸者，便會聯絡密切接觸者，如果對方是長者，則可能會接觸其家人或照顧者，收集資料及準備發出檢疫令，另會向密切接觸者留下傳染病處電話及當值醫生傳呼機號碼。
研訊主任問到，死者患有長期病及年長，一旦感染新冠，其死亡率較高，是否應該優先處理其個案。歐不同意，指如果密切接觸者有病徵，會安排送院，但如果完全無病徵及有自理能力，會盡快安排入檢疫中心。
區指長期病患者感染後風險較高
死因裁判官問歐，如果一名密切接觸者患有長期病，但病情穩定及服用藥物，他感染新冠後的風險是否仍較高。歐表示風險仍會比一般人高。歐另提到，當時仍未有新冠快速測試，亦未有疫苗接種，60歲以上的長期病患者，如果感染新冠肺炎，入院後的死亡率為百分之10.4。研訊明日繼續。