62歲婦家中死於新冠肺炎 歐家榮作供認：人手出現負擔

62歲女子呂淑嫻於2020年12月上旬，在等待送往檢疫中心期間，被發現陳屍大圍美林邨住所內。呂的死因研訊今日繼續。

根據庭上早前證供，62歲死者呂淑嫻的女兒在2020年12月9日確診新冠肺炎，因兩人同住，死者被列為密切接觸者及被發檢疫令；翌日晚上，死者在電話中向女兒透露沒有收到衞生署消息，並指感到不適，及後女兒無法再聯絡上死者；同月12日，有親戚到死者單位拍門，報警破門後發現死者陳屍床上；同月13日，署方才首度嘗試致電死者，以安排送往檢疫中心。

醫生稱個案上升急速

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出庭作供，死因裁判官問他，在事發前有否覺得人手不足。歐指人手問題自12月初已一直存在，雖有抽調人手，但個案上升數度太急速，加上出現「跳舞群組」及大型撤離行動，故人手方面出現負擔。有陪審員問區，如果沒有發生呂的死亡事件，是否只會慢慢增加人手，還是因為發生事件才下定決心，一次性增加人手。歐則表示他回答不了。