62歲婦家中死於新冠肺炎 陪審團一致裁定死於自然 向衛生署提兩建議 (更新)

【12:15更新】62歲女子呂淑嫻2020年12月，在等待送往檢疫中心期間，被發現陳屍大圍美林邨住所內。死因庭就呂的死亡事件展開研訊，共傳召15名證人。死因裁判官昨引導陪審團裁決，可考慮裁定死於自然或存疑。死因裁判官今日(8日)早上完成引導後，陪審團隨即退庭商議。陪審團退庭商議約1個半小時後，一致裁定死於自然。

陪審團向衛生署提兩建議

陪審團建議衞生署，與其他部門協調，預早進行培訓並定期進行演練，再有病毒爆發時，能立即提升動員能力；並建議衞生署人員追蹤密切接觸者而填寫的訪問表格，須詳細考慮不同高風險因素，例如長者、長期病患者和居住現況等，同時加入緊急聯絡人方法。至於死者的死亡日期為2020年12月11日，導致死亡的疾病為2019冠狀病毒病肺炎，死者動脈粥樣硬化引起冠狀動脈閉塞亦為促死亡的重要情況。

庭上早前披露證供，指死者女兒趙海鈴在同年12月8日確認新冠肺炎，翌日被送去隔離。死者被列為密切接觸者，防護中心護士孔鳳媚得悉死者患糖尿病、高血壓及無新冠病徵後，匯報醫生謝翠婷，謝發出檢疫令。趙最後一次與死者通電話是在同月10日晚；死者自此失聯，親戚在同月12日報警，救護員破門後發現死者遺體。法醫潘偉明解剖遺體時，發現其肺部水腫及充血，並驗出新冠病毒。