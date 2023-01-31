62歲婦家中死於新冠肺炎 護士認無追問服藥情況

62歲長期病患女子呂淑嫻，於2020年12月，因女兒趙海鈴確診新冠肺炎而被發檢疫令，在等待送往隔離營期間，被發現陳屍在大圍美林邨寓所內，其死因研訊今日繼續。

當時駐衞生防護中心護士孔鳳媚供稱，死者呂淑嫻的女兒因確診而被送隔離，一般而言，她會直接聯絡密切接觸者並確認其狀況，但她致電死者女兒收集資料時，因女兒稱可以代答，獲告知死者患糖尿病及高血壓，但當時無相關措施去優先送死者隔離，孔亦沒有再找死者。她只答應了死者女兒盡快將死者資料轉交醫生。從趙口中，她知道死者有長期病患，沒有病徵。她承認沒有追問死者服藥情況，或等候檢疫期間有沒有足夠藥物。孔續稱，如果密切接觸者出現新冠肺炎病徵，她會匯報給醫生，由醫生評估後再送院，另舉例指嬰兒和行動不便人士等均會優先處理，她亦同意死者是一名長者、亦屬優先，她有將死者獨居的資料交給醫生，但醫生才會決定優先處理與否。

等候隔離時不會再聯絡或安排送飯

孔又指，隔離營每日會有人致電隔離人士，亦會送飯。研訊主任問到當時在等候送往隔離營期間，會否有上述服務。孔表示沒有，指只須等待1至2日，但會由另一部門送往隔離營。死者家屬問到，為甚麼當時沒有盡快安排，又指如果有安排，「起碼有人照顧到佢」。惟孔指她回答不了，她只負責收集資料，而她已經盡快轉交醫生，指當時「我都同時間競賽」。