62歲婦家中死於新冠肺炎 護士認無追問服藥情況

62歲長期病患女子呂淑嫻，於2020年12月，因女兒趙海鈴確診新冠肺炎而被發檢疫令，在等待送往隔離營期間，被發現陳屍在大圍美林邨寓所內，其死因研訊今日繼續。
當時駐衞生防護中心護士孔鳳媚供稱，死者呂淑嫻的女兒因確診而被送隔離，一般而言，她會直接聯絡密切接觸者並確認其狀況，但她致電死者女兒收集資料時，因女兒稱可以代答，獲告知死者患糖尿病及高血壓，但當時無相關措施去優先送死者隔離，孔亦沒有再找死者。她只答應了死者女兒盡快將死者資料轉交醫生。從趙口中，她知道死者有長期病患，沒有病徵。她承認沒有追問死者服藥情況，或等候檢疫期間有沒有足夠藥物。孔續稱，如果密切接觸者出現新冠肺炎病徵，她會匯報給醫生，由醫生評估後再送院，另舉例指嬰兒和行動不便人士等均會優先處理，她亦同意死者是一名長者、亦屬優先，她有將死者獨居的資料交給醫生，但醫生才會決定優先處理與否。
等候隔離時不會再聯絡或安排送飯
孔又指，隔離營每日會有人致電隔離人士，亦會送飯。研訊主任問到當時在等候送往隔離營期間，會否有上述服務。孔表示沒有，指只須等待1至2日，但會由另一部門送往隔離營。死者家屬問到，為甚麼當時沒有盡快安排，又指如果有安排，「起碼有人照顧到佢」。惟孔指她回答不了，她只負責收集資料，而她已經盡快轉交醫生，指當時「我都同時間競賽」。
醫生：死者應有自理能力
衞生防護中心醫生謝翠婷則供稱，當時記錄顯示死者沒有病徵，而死者女兒平日亦會上班，死者應該有自理能力，無特別照顧需要，所以她便發出檢疫令，等待跟進。當研訊主任問到是否存在優先處理等級，謝指視乎病徵。研訊主任續問到病徵是否唯一考慮，謝指如果有不適和出現病徵，當時會送往急症室，又指當時相信死者是一般長期病患，因為無病徵或不適，故無特別懷疑。陪審團則問如果收到資料，顯示死者患嚴重糖尿病，但無徵狀，會否優先處理。謝指會先與上司商討及致電詢問死者。
因疫情爆發大量人才被調派
行政主任蘇暐琁供稱，她當時在衞生署防護應變及項目管理部工作，部門同事收到檢疫令後，會將檢疫人士資料輸入電腦及後安排送往隔離營，每日大約可以處理200宗個案，惟2020年12月8至11日，葵盛西邨及麗晶花園有疫情爆發，大量人手被調派；而且因為有文件積壓，死者的檢疫令在2020年12月11日才輸入電腦，而他們在同月13日及15日才致電死者。研訊主任續問蘇何時得悉死者死訊，蘇指在同月14日及15日，因上司通知和傳媒查詢才得悉。