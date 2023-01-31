62歲婦隔離時染疫亡 女兒斥衛生署無人聯絡

患糖尿及腎病等長期病的62歲婦人，2020年因同住女兒染新冠被列作密切接觸者，女兒被送往隔離中心後獨自留家隔離，其後與女兒失聯，消防接報破門而入，婦人已明顯死亡。驗屍報告顯示，呂死於新冠肺炎。死因庭昨召開聆訊，死者女兒質疑，政府未有派人上門跟進母親個案，僅著她不要外出。

死者呂淑嫻(62歲)，患糖尿病、高膽固醇和腎病，每天須注射胰島素和食降膽固醇等藥物，腎病亦致行動不便，要拐杖輔助。呂與幼女趙海鈴同住美林邨美桃樓一單位。

趙女昨供指，於2020年12月8日確診，翌日被送往亞博隔離，而母親當時未有病徵，屬密切接觸者，不可外出，需等候衛生署人員上門收集唾液樣本。她指，12月10日早晚有與母親電聯，但以她所知，衛生署並無派員收取樣本，只著母親不要外出。

其後母親表示有流鼻水、頭痛等病徵。趙12月11日早上聯絡母親不果，以為她服藥後休息，晚上仍未能接觸感緊張。12月12日有親屬告知她，單位內有電視聲，但無人應門，在她同意下報警並讓消防破門入屋，結果發現母親已倒斃單位內。

威爾斯親王醫院內科女醫生供稱，呂在2020年3月最後一次到醫院覆診，當時血糖控制「非常好」。若病人停藥兼患其他病症，如括發燒、感染新冠病毒，有較高機率昏迷，或出現併發症；若注射胰島素後沒有進食，或因血糖過低，嚴重昏迷。

呂的鄰居陳榮英指，於12月10日晚上曾登門送飯，呂當時感肚餓和疲倦，說話聲線無異樣，並「食得幾好」。翌日下午曾上門找她無人應門，至12日獲告知呂已死亡。