63%中一學生升中壓力大 逾半有輕度至重度抑鬱及焦慮徵狀

中一派位結果周二(26日)公布，香港基督教女青年會在5月訪問訪問了596位應屆中一學生及316位家長，發現五成一家長和63%學生表示升中壓力大。根據抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9），55%和51%學生有輕度至重度抑鬱及焦慮徵狀，情況較家長(分別28%及33%)嚴重。壓力來源包括應付測驗考試、成績未如理想和學科增加等。女生壓力、焦慮及抑鬱徵狀均比男生高。約72%人稱要需時1至3個月適應。

學業為主要壓力來源

學生壓力來源包括應付測驗考試(73%)、成績未如理想(71%)和學科增加(59%)等，但亦有四成疫情持續，擔心受感染。當遇到升中困難或不快時，最多人會找朋友傾訴(58%)，只有分別28%和18%人會向母或父求助，值得留意是有37%人選擇不傾訴。至於處理方法，逾七成人會打機及聽音樂，更逾半學生不開心時「扮無事」只藏在心裏。最希望父母在相處時「多讚賞，少責罵囉嗦」(57%)，「支持自己想法」(54%)和「給予自由空間」(53%)。

87%學生已經適應中學生活；72%需時一至三個月適應中學生活。家長和學生最想獲支持頭兩位均是學習方法支援(學生︰49%和家長:74%)和時間管理/執行計劃支援(學生︰43%和家長:62%)。

日做十多項功課 逾兩小時才完成

阿朗(化名)是應屆中一生，升中後共花了約三個月才能適應新校園生活，主因是功課量比小學大增，每日十多項功課，平均花兩個小時以上才完成。另方面，疫情下只上半日學，認識新朋友有困難。

阿朗母親指兒子開學初期經常玩手機，知道他的壓力很大，但又不懂得處理，在接受女青社工的輔導後，鼓勵阿朗多參與校內活動建立歸屬感。他目前有參加學校的興趣班，以及「女青賽馬會家庭喜『越』之旅計劃」開辦的暑期學術班及郊遊活動，問題已陸續有改善。

家長應留意孩子時否出現受壓特徵

女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指，升中學生要面對新的學習環境及新科目，功課量亦增多，有教學語言轉變，要在升中初期適應並不容易。疫情令學生無論在小六或中一時都少了面授課堂時間，影響知識吸收，要追上學業進度難度大增；且要同時面對青春期，雙重壓力將使學生壓力大。她建議學生要有效分配時間，訂立對成績的合理期望，學懂接納自己在學業上或會有一時的退步。家長應留意孩子時否出現受壓特徵，如 情緒持續低落、焦慮、煩躁；經常頭痛頭暈、肌肉繃緊、腸胃不適，或代表他們壓力過大。