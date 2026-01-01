東華三院155周年社區同樂日 近3,500人參與 推動行善無界限

適逢東華三院創院155周年，該院決定回饋社區，於去年11月22日及23日假新蒲崗東華三院東蒲舉行「東華三院155周年社區同樂日」。為期兩天的同樂日共吸引近3,500人參與，欣賞不同節目及參與工作坊，加深對東華三院各項服務的認識。
同樂日啟動禮邀請勞工及福利局局長孫玉菡及東華三院主席何猷啟，連同多位東華三院董事局成員一同主持啟動儀式。孫局長致辭時表示，東華三院是政府於社福、醫療和教育三大範疇最重要的合作夥伴，該院服務目的都是希望改善民生，而是次舉辦社區同樂日正好可以讓市民更了解東華三院服務發展。他期望未來政府與東華三院繼續攜手共進，共建美好香港。
東華三院主席何猷啟亦表示，社區同樂日由該院員工上下一心籌備逾60個攤位，與各界嘉賓、善長及市民大眾分享東華三院各項服務的特色，讓市民感受東華三院對社會的關愛。他期望大家繼續與東華三院攜手同行，延續「行善無界限」的精神，為社會注入更多正能量。
東華三院除了精心安排了超過60個攤位外，更設有中醫流動診所義診服務、流動戒煙服務、以及舉辦多場精彩表演等。現場也舉辦了樂妍站婦女健康攤位、共創明「Teen」校友會展覽及軟餐食物體驗工作坊等，展示東華三院對不同需要人士的關愛及支援。此外，「eSports，挑戰自我！」電競單車攤位、忍者障礙運動體驗等，吸引一眾青少年挑戰自我，大展身手，體驗新興運動的魅力。
同樂日更設「歡樂滿東華」體驗館，透過重現亮燈儀式及捐款熱線中心場面，讓參與者親身經歷該項慈善盛事的經典時刻，沉浸式感受東華三院慈善晚會的氣氛，一同延續關愛精神。
