東華三院155周年社區同樂日 近3,500人參與 推動行善無界限

適逢東華三院創院155周年，該院決定回饋社區，於去年11月22日及23日假新蒲崗東華三院東蒲舉行「東華三院155周年社區同樂日」。為期兩天的同樂日共吸引近3,500人參與，欣賞不同節目及參與工作坊，加深對東華三院各項服務的認識。

同樂日啟動禮邀請勞工及福利局局長孫玉菡及東華三院主席何猷啟，連同多位東華三院董事局成員一同主持啟動儀式。孫局長致辭時表示，東華三院是政府於社福、醫療和教育三大範疇最重要的合作夥伴，該院服務目的都是希望改善民生，而是次舉辦社區同樂日正好可以讓市民更了解東華三院服務發展。他期望未來政府與東華三院繼續攜手共進，共建美好香港。