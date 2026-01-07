熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-09 12:58
更新：2026-Jan-09 12:58

國泰據報擬有限度裁員 發言人：持續審視組織架構(更新)

分享：
ycqtbmxhj6yr_1_0.jpg

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空正為今年增長放緩作準備，要求所有部門尋找節省成本及提高效率的方法，包括於香港及海外進行「有限度裁員」。(資料圖片)

adblk4

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空 （0293） 正為今年增長放緩作準備，要求所有部門尋找節省成本及提高效率的方法，以控制支出，當中包括將部分部門的職位進行整合，個別員工將被重新安排職位，並於香港及海外進行「有限度裁員」。

計劃今年招聘約3000人

國泰航空發言人回覆傳媒查詢時指，持續審視及調整在香港及全球的組織架構，以確保切合業務發展所需，實現長遠策略目標。集團說，尤其著重香港市場招聘工作，積極把握三跑道系統及其他有利條件所帶來的機遇。發言人重申，集團計劃今年招聘約3000人，以支持長遠發展，而去年員工總數約3.4萬人。

adblk5

消息人士指，國泰目標將非營運人員成本削減約5%，並削減總部市場推廣與行政等部門的開支，部分原因是藉此為人工智能（AI）等投資項目騰出資金空間。另報道提到，國泰航空預期今年盈利增長將降至個位數水平，為疫情以來首次。行政總裁林紹波去年底表示，國泰航空正進入「更趨正常化」的增長階段。市場預期，國泰航空及香港快運今年運力將增長7.7%。

報道引述國泰航空發言人指，國泰航空致力持續評估與優化營運及組織架構，以確保最佳實現長期戰略目標，目前已實施的效率提升措施包括合併日常營運與規劃團隊，並重組銷售等部門，去年集團已整合東南亞與澳洲等區域職能，並將美洲總部從三藩市遷至溫哥華。

adblk6

國泰航空去年9月曾表示，計劃今年招聘3,000人，截至去年底，國泰航空約有3.4萬名員工。

為慶祝國泰80周年，集團推復古綠白塗裝，林紹波出席活動時表示，未來將投入逾千億提升顧客體驗。 為慶祝80周年，逾千名國泰機艙服務員及地勤工作人員將穿上不同年代的復古制服。 國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗 國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗 國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗 國泰80周年推復古綠白塗裝 林紹波：未來投逾千億提升顧客體驗 國泰航空

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務