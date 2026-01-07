國泰據報擬有限度裁員 發言人：持續審視組織架構(更新)

《彭博》引述消息人士透露，國泰航空 （0293） 正為今年增長放緩作準備，要求所有部門尋找節省成本及提高效率的方法，以控制支出，當中包括將部分部門的職位進行整合，個別員工將被重新安排職位，並於香港及海外進行「有限度裁員」。
計劃今年招聘約3000人
國泰航空發言人回覆傳媒查詢時指，持續審視及調整在香港及全球的組織架構，以確保切合業務發展所需，實現長遠策略目標。集團說，尤其著重香港市場招聘工作，積極把握三跑道系統及其他有利條件所帶來的機遇。發言人重申，集團計劃今年招聘約3000人，以支持長遠發展，而去年員工總數約3.4萬人。
消息人士指，國泰目標將非營運人員成本削減約5%，並削減總部市場推廣與行政等部門的開支，部分原因是藉此為人工智能（AI）等投資項目騰出資金空間。另報道提到，國泰航空預期今年盈利增長將降至個位數水平，為疫情以來首次。行政總裁林紹波去年底表示，國泰航空正進入「更趨正常化」的增長階段。市場預期，國泰航空及香港快運今年運力將增長7.7%。
報道引述國泰航空發言人指，國泰航空致力持續評估與優化營運及組織架構，以確保最佳實現長期戰略目標，目前已實施的效率提升措施包括合併日常營運與規劃團隊，並重組銷售等部門，去年集團已整合東南亞與澳洲等區域職能，並將美洲總部從三藩市遷至溫哥華。
國泰航空去年9月曾表示，計劃今年招聘3,000人，截至去年底，國泰航空約有3.4萬名員工。