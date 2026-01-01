大埔宏福苑五級火｜政府向住戶發問卷收集長遠安置意願　指原址重建最快2035年才入伙

大埔宏福苑五級火令居民痛失家園，政府今日起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡宏福苑業主，收集他們就長遠安置安排的初步意願，目標在本月中下旬取得業主的回應，進行分析。據了解，住戶獲得的問卷列出不同安置建議，當中原址重建最快2035年才可以入伙。
大埔宏福苑長遠安置方案
項目及預計入伙/可用時間
九龍灣盛緻苑(綠置居2025) 2026年9月底
錦田匯熙苑(居屋2025) 2027年8月底
東涌裕豐苑(居屋2025) 2027年9月底
屏山朗風苑(居屋2025) 2028年7月底
啟德啟陽苑(居屋2025) 2028年10月底
將軍澳影輝苑(居屋2025) 2028年12月底
大埔頌雅路西選址 (原區新發展項目) 最快2029年
大埔廣福公園選址 (原區新發展項目) 最快2033年
大埔宏福苑原址重建 2035年或之後
問卷問及住戶會否考慮接受政府動用公帑購買業權、會否希望選購全新居屋、綠置居單位或選購私樓，其中以九龍灣綠置居盛緻苑最快，今年9月入伙。至於原區重置就提供了3個選址，分別是大埔頌雅路西選址、大埔廣福公園選址，及宏福苑原址重建。等待宏福苑原址重建需時最久，因需在完成收購所有業權後再清拆重建，原料2035年或之後才可入伙。
希望盡快讓居民安心
政府強調會小心歸納和研究業主的不同意願，並根據宏福苑的實際狀況，包括結構安全、技術可行性及社區規劃等因素作全面評估，盡早就長遠方案提出建議，供受影響業主考慮及選擇。政府表示與受影響業主的目標一致，希望盡早落實方案，盡快讓他們可以安心。