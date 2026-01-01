大埔宏福苑五級火｜政府向住戶發問卷收集長遠安置意願　指原址重建最快2035年才入伙

大埔宏福苑五級火令居民痛失家園，政府今日起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡宏福苑業主，收集他們就長遠安置安排的初步意願

大埔宏福苑五級火令居民痛失家園，政府今日起透過社署「一戶一社工」，陸續聯絡宏福苑業主，收集他們就長遠安置安排的初步意願，目標在本月中下旬取得業主的回應，進行分析。據了解，住戶獲得的問卷列出不同安置建議，當中原址重建最快2035年才可以入伙。

大埔宏福苑長遠安置方案

項目及預計入伙/可用時間

九龍灣盛緻苑(綠置居2025) 2026年9月底

錦田匯熙苑(居屋2025) 2027年8月底

東涌裕豐苑(居屋2025) 2027年9月底

屏山朗風苑(居屋2025) 2028年7月底

啟德啟陽苑(居屋2025) 2028年10月底

將軍澳影輝苑(居屋2025) 2028年12月底

大埔頌雅路西選址 (原區新發展項目) 最快2029年

大埔廣福公園選址 (原區新發展項目) 最快2033年

大埔宏福苑原址重建 2035年或之後