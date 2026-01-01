熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jan-09 15:33
更新：2026-Jan-09 15:33

網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應

分享：
一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字。(Threads)

一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字。(Threads)

adblk4

不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就好」。

一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字。(Threads) 一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字。(Threads) 一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字。(Threads) 樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就好」。(Threads) 樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就好」。(Threads)

該網民周四發文，「聽講Threads好易搵人，想同呢位爸爸講聲，好欣賞你架車 好欣賞你嘅豁達」，相中所見，該紅色電動車車身位置，畫滿公仔、圖案及文字，相信是由家中小童用黑色箱頭筆塗鴉，因畫有三人公仔及寫上「爸、哥、弟」。車上亦印有文字圖案，相信車主是一名父親，育有兩名兒子Marcus及Mike。

adblk5

不少網民讚有愛，留言「家庭關係一定好好」、「全球限一，絕無同款」、「好過好多老豆，有啲自己小朋友喺架車入邊食嘢都唔俾喊打喊殺咁 」、「呢位爸爸好sweet好正呀」、「冇畫過嘅Tesla喺廠有幾萬架，畀自己細路呢個歲數畫過嘅得一千零一架」、「Marcus同Mike記得珍惜你老竇」。亦有網民指車主應該貼了車膜，因此不怕被塗鴉，「一睇就知貼左膜，對賣二手車無影響 」、「畫花晒咪貼過套新嘅」、「貼咗膜的話會笑 無貼膜的話會笑中有淚 」、「其實噴少少酒精就抹得甩，但呢位爸爸冇咁做」。

adblk6

「只要一對仔仔開心就好」

及後樓主再留言，指車主已現身回應，代對方稱，「車主睇到了！Threads好強大。佢話只要一對仔仔開心就好，祝佢哋家庭幸福，小朋友開開心心快高長大。」

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026HOLIDAY (10).jpg

ADVERTISEMENT

激送AIA Carnival友邦嘉年華門票連代幣！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務