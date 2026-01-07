大埔宏福苑五級火｜有居民傾向廣福公園原區安置 稱頌雅路西地段偏遠

社署陸續聯絡宏福苑業主，收集他們對不同長遠安置安排的初步意願，包括原區安置；接受政府收購業權、購買全新居屋；以及「樓換樓」。有自住業主關注，政府收購價是否足以購置新單位。
宏新閣居民張先生，與本身是業主的祖母同住，現時獲安置在啟德過渡性房屋。他接受港台訪問說，自小在大埔居住，有一份情誼結，歸屬感較大，熟悉社區環境，傾向選擇選址宏福苑附近的大埔廣福公園原區安置。
原址重建需約10年 心理亦難接受重返現場
至於宏福苑原址重建，他擔心要等清拆再重建需要大約10年，心理上也難以接受重返火災發生現場居住，不希望回憶起當日情況，而頌雅路西位處較偏遠和不方便，因此或會選擇在廣福公園作長遠安置。對於當局提到，大埔廣福公園的選址涉及規劃程序、搬遷石油氣加氣站及進行土地平整等，預計最快2033年入伙，張先生認為，現今建屋技術已有改善，相信政府有能力加快相關程序。
關注收購價是否夠買新單位 不希望大筆差價
他又指，業主已經花了很多積蓄在宏福苑置業，關注接受政府收購業權的話，款項是否足以選購新單位，不希望屆時需要再補大筆差價；又關注如果採取「樓換樓」方案，換取的單位會否與原有宏福苑單位亦相若。
區議員稱居民關注當局問卷是否等同日後選擇方案
大埔區議員羅曉楓表示，最重要是居民要先與家人商量，然後向政府表達意向，例如年輕家庭是否彈性較大，可考慮明年就可入伙但並非在大埔區的屋苑，而長者戶是否較屬意在大埔原區重置居所等。羅曉楓又說，目前收到10多戶居民查詢，他們最關注的是寫問卷後是否等於日後要選擇該方案，他已經向居民澄清這次只是表達意願，不代表承諾接任何選項。
