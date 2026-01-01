立法會內會財會「全員上陣」　江旻憓方國珊入工務小組

第八屆立法會選出李慧琼擔任主席之後，內務委員會、財務委員會、人事編制小組委員會及工務小‍組委員會的報名限期今日中午12時結束。根據最新名單，內會、財會各有89名議員報名加入，人數多於上屆，即除了李慧琼外，全部議員均有加入。相比之下，上屆立法會有81名議員加入財會、內會成員則有85人。

立法會人事編制小組委員會及工務小組委員會亦公布名單，分別有33及43名議員加入，兩名受矚目「新丁」新界東南方國珊與旅遊界江旻憓均加入工務小組委員會。人事編制小組委員會包括選委界范駿華和莊家彬、社福界陳文宜、法律界陳曉峰等多名新議員。

