65歲攝影師田進福大東山行山影日落 疑落山時暈倒不治

65歲攝影師田進福大東山影日落 疑落山時暈倒不治（fb「EastPro」圖片）

一名65歲男子，昨日（18日）晚上7時許被發現於山上暈倒，最終不治。據了解，死者為本港攝影大師田進福。 據了解，田進福昨日下午約2時前往大東山拍攝日落，至下午6時曾致電予女友表示準備落山，惟其後被行山友客發現他倒卧於伯公坳鳳凰徑第二段的山坡，昏迷不醒，於是報警求助。警方和救援人員接報趕至，他額頭及背部有傷，被送往北大嶼山醫院搶救，可惜最終不治。警方懷疑由大東山往東涌道落山期間暈倒受傷，案件現階段無可疑，惟死因有待驗屍確定。

作品曾入圍《國家地理雜誌》 田進福是本地攝影師，正職做設計。2013年，他借朋友的數碼相機去旅行，才開始踏進攝影的世界，其後他拿着相機到家附近的山上拍照，並透過互聯網自學攝影，與其他攝影網友交流技術，又不時發掘新拍攝地點，其作品多次獲得攝影獎項，又曾入圍《國家地理雜誌》舉辦的「2017年度國家地理旅遊攝影師大賽」，入圍作攝於香港。