65歲男子魂斷摩天崖 專家︰行山要時刻注意路況

香港郊區與市中心僅距咫尺，吸引不少人放假行山遠離繁囂，但行山宜注意安全。一名65歲行山人士昨在東涌摩天崖疑失足跌落山坡，送院不治。有消息指，死者姓盧，經營珠寶生意。專家指，不要輕視任何攀山活動，要多觀察環境，留意路況。

事發於昨中午約12時許，65歲姓盧男事主與一行十多人到東涌行山，走到彌䃟石澗近摩天崖附近，懷疑失足跌落大約一百米深山坡。同行人士見狀大驚，即時報警，政府飛行服務隊直升機應召到場搜救．將事主送往東區醫院搶救，期間救援人員不斷為他進行心外壓，可惜返魂乏術。

香港山藝協會山藝教練梁梓浩表示，摩天崖雖也曾發生過致命意外，但山徑難度視乎登山客經驗，難說是否適合新手，但無經驗者應跟隨有經驗人士。他續指，本港山徑土質大部分因風化形成碎沙石泥，不論天氣也有鬆軟問題，尤其崖邊；摩天崖山徑即使多平坦路，看似「穩陣」，但多少有沙石泥，且也多窄路，易致跣腳，很多位置也需手腳並用。

他說，理解行山客在崖邊難免想走出一些拍攝更開揚風景，強調不要輕視任何攀山活動，平坦如城門水塘也可能因攀爬險要位置釀意外；故必須時刻有安全意識，多觀察環境，留意路況；如須到崖邊等險要位置，最理想繫上安全繩。

專家︰行山要做好3個P

秋風起也是行山季開始，梁梓浩表示，行山要做好「3個P」，即Plan︰事前做好資料搜集，了解路綫特點和險要地方等。第二是Preparation︰準備好足夠準備，如不少於2公升飲用水和300至500毫升後備水，暴曬下6至7個小時可消耗2至3公升水，強調「帶多可以洗傷口」，免生危險，也應該選用坑紋夠深的行山鞋，走沙石路更具摩擦力，減低跣倒風險。最後是練習(Practice)︰常留意自己步幅，了解自己能力。他說意外很多時因太累而起，知道自己能力，遇到險要地方也更能輕鬆應對。

他介紹準備行山的市民應多做貼牆「無影凳」動作，每次30秒，每日做2至3組，鍛煉腳部四頭肌和平衡力；落山時，可以「重心腳向後」方式走，側側身落，增加重心腳接觸地面面積，太斜或太跌時路段，可用「股行法」坐在地上，慢慢瀡落去。