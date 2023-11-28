65歲翁不適報警未被尋獲倒斃街頭  法醫今作供 死因為支氣管肺炎

65歲老翁在2017年路經砵蘭街時忽感頭暈，報警稱急需救援車到場協助，但警察、消防及救護皆未能根據所報資料找到其位置，最後於2個半小時後遭途人發現倒斃街頭。死因庭今繼續研訊，法醫郭嘉琪及消防救護隊目莊劭傑出庭作供。

救護隊目指死者身體現紫黑色屍斑

消防救護隊目莊劭傑作供指，在2017年6月16日早上8時35分獲派前往處理一宗不省人事的案件，他於8時39分到場並為死者檢查生命表徵，當時死者已沒有呼吸、脈搏及心跳，救護嘗試將死者身體放平並使用心臟去顫器搶救，惟死者四肢僵硬搶救後亦無效，其身體底部呈現紫黑色屍斑，評斷為明顯死亡。