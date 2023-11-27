65歲翁不適報警未被尋獲倒斃街頭 警察通訊員：通話時清醒故無用手機定位

65歲裝修判頭2017年6月途經太子砵蘭街時突感不適，致電999緊急報案中心求助，惟警方、消防及救護均未能找到其正確位置，兩個半小時後被途人發現倒臥街頭，救護到場時證實他已身亡。死因裁判法庭今日（27日）就此展開研訊，庭上播放死者報案求助時的錄音，表明自己無法走路，「快啲嚟救我！」，並自報位處「太子砵蘭街美光賣瓦仔」，但救援人員與警方皆無法找到他。

庭上播放死者當日清晨5時57分致電報案中心的通話錄音，死者稱：「我喺砵蘭街，我行唔到快啲嚟救我，喺美光賣瓦仔嗰度。」警方及消防人員多番詢問其準備位置，「先生我哋想幫你，你喺邊條街道、咩屋苑？」，死者則稱：「我暈暈哋，睇唔到啊，近太子嗰頭，我而家好辛苦。」消防接線員最後稱「得得得，我哋而家嚟揾你，你等一等啦好嘛，唔該先生。」通話期間，死者氣喘、咳嗽，消防人員多次詢問其準備位置時皆未能回應。

警察通訊員強調死者當時清醒

當時接聽死者報案來電的警察通訊員陳燕芳供稱，事發日早上收到死者來電，表示自己不適，需要救護車救援。陳燕芳指當時將電話轉駁到消防通訊中心一同接聽。陳表示根據死者提供的資料「砵蘭街」、「美光」及「賣瓦仔」等字眼，無法在警察電台搜尋系統中找到位置。死因研訊主任問及當時為何沒有使用手機定位系統尋找死者，陳燕芳則指一般在斷線、報案人遭打劫，或者報案人未能提供所在位置時會使用定位系統。她強調「當時佢（死者）係清醒㗎嘛，普通求助叫白車，咪冇用到」，又指她當時的職責只是轉駁來電及記錄通話。

女兒表示父親去世前兩日均無異樣

死者賴志超女兒今早出庭作供，指她與父親最後一次見面是在事發前兩天，亦即2017年6月14日，當日死者與孫兒玩耍，並未發現他身體有異常，死者亦無提及身體不適；翌日與父親視訊通話，死者當時精神狀態良好，更說：「第日見啦！」。直至事發當天6月16日早上，收到警方致電指父親已離世。