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2024-11-19 21:46:42

66歲女子內地打肉毒桿菌後疑中毒 四肢乏力、吞嚥困難 情況嚴重

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衞生署衞生防護中心。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心。(資料圖片)

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衞生署衞生防護中心今日(19日)正調查一宗在內地注射肉毒桿菌毒素後出現肉毒中毒的疑似個案，涉一名66歲有長期病患的女病人；她於十月初在內地一處所，接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，但未能確定有關注射人員的專業資格；數天後開始出現四肢乏力、吞嚥困難和氣促。她於10月18日到一中醫診所求診，經治療後因徵狀持續，於上周六(16日)到雅麗氏何妙齡那打素醫院求診，同日入院。病人目前情況嚴重。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。

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中心已將個案通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。衞生署發言人表示，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。如有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。

肉毒桿菌中毒症狀

由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

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