66歲男子紅磡站殘廁失蹤不治 家屬批失責 港鐵致歉：全綫將安裝感應器

一名66歲男子，周三傍晚在紅磡站去洗手間後失蹤，紅磡站職員在接獲家屬求助近4個小時後，清潔工在大堂一個殘廁發現失縱男子，他送院後不治。家屬許先生引述當日站內職員稱，找過所有洗手間都未有發現，他質疑港鐵沒有認真搜索，導致爸爸失救，要求港鐵道歉和徹查事件。

家屬又要求港鐵交代當日是否有搜尋過最後發現爸爸的殘廁，職員在廁所反鎖和無人應門的情況下，為何未有進一步跟進，以及當日有無翻查站內閉路電視協助尋人，又關注涉事殘廁緊急呼叫按鈕是否正常運作，以及港鐵是否有既定程序尋找失蹤乘客。



協助家屬的民主黨油尖旺區議員朱子洛表示，港鐵香港站及會展站均設有智能洗手間，當中無障礙洗手間及每個獨立廁格都設有動態感應器，若使用者在廁格内10分鐘沒有動靜，感應器會自動通知車站職員出現異常。他認為此科技可以預防同類事件再次發生，港鐵應研究在其餘站的洗手間加設裝置。