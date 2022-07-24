66歲男子紅磡站殘廁失蹤不治 家屬批失責 港鐵致歉：全綫將安裝感應器

一名66歲男子，周三傍晚在紅磡站去洗手間後失蹤，紅磡站職員在接獲家屬求助近4個小時後，清潔工在大堂一個殘廁發現失縱男子，他送院後不治。家屬許先生引述當日站內職員稱，找過所有洗手間都未有發現，他質疑港鐵沒有認真搜索，導致爸爸失救，要求港鐵道歉和徹查事件。
家屬又要求港鐵交代當日是否有搜尋過最後發現爸爸的殘廁，職員在廁所反鎖和無人應門的情況下，為何未有進一步跟進，以及當日有無翻查站內閉路電視協助尋人，又關注涉事殘廁緊急呼叫按鈕是否正常運作，以及港鐵是否有既定程序尋找失蹤乘客。
協助家屬的民主黨油尖旺區議員朱子洛表示，港鐵香港站及會展站均設有智能洗手間，當中無障礙洗手間及每個獨立廁格都設有動態感應器，若使用者在廁格内10分鐘沒有動靜，感應器會自動通知車站職員出現異常。他認為此科技可以預防同類事件再次發生，港鐵應研究在其餘站的洗手間加設裝置。
港鐵：將在全綫無障礙洗手間裝設行動感應器
港鐵指對事件高度重視，已決定展開內部調查，包括檢視由接到求助要求開始的各項細節，以及員工和相關人員在過程中，有否嚴格按照公司的指引和程序。港鐵表示會嚴正處理今次事件，並與家屬保持溝通，早日作出交代。
就當日即場的處理和溝通等方面引起的質疑，港鐵稱深感明白並表示歉意，會盡快完成調查及嚴肅處理調查結果，作出跟進及改善，亦會按需要保存相關的閉路電視片段等資料，亦會全力配合警方的調查。
港鐵又指，為避免同類事件發生，將於3個月內在全綫超過90個無障礙洗手間裝設行動感應器，當使用者一段時間沒有動靜，感應器會自動向車站發出警報。