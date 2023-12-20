67%人有儲蓄習慣 平均月儲9000 八成人認為擁108萬才有安全感

親生仔不如近身錢？自古金錢可帶來安全感，香港存款保障委員會的香港人「儲蓄安全感」指標調查發現，港人每月平均儲蓄金額為9,000元，較去年上升17%，創調查以來新高。不過，今年平均需要擁有108萬元儲蓄或流動資金才有足夠的「安全感」，較去年59萬元，大升八成。專家表示，結果反映3年疫情過後，香港人的經濟能力有一定程度改善，而疫情亦促使港人更積極透過儲蓄為未來作好準備。 存保會早前委託中大香港亞太研究所，於9月6日至11月3日期間，隨機訪問1,001名18歲或以上的香港人。調查發現，67%受訪香港市民表示有儲蓄習慣，與去年相若；每人每月的平均儲蓄金額則有明顯升幅，由去年的7,700元增至9,000元，增幅達17%，儲蓄金額創調查以來新高。

四成受訪者儲蓄為不時之需 今年香港人就個人現有儲蓄所帶來的「安全感」評分亦有所上升，由去年的51.4分上升至今年的53.7分，更有七成半受訪者的儲蓄「安全感」評分50分或以上，較去年上升11個百分點。但港人今年平均需要擁有108萬元儲蓄或流動資金才有足夠的「安全感」，較去年的59萬元急升八成，是有調查以來最高的金額。在一眾有儲蓄的受訪者中，四成表示儲蓄是為了「應付不時之需」(42%)，其次為「準備退休」(27%)。約兩成表示有定下年內的儲蓄目標金額，較去年微跌3個百分點，但平均儲蓄目標金額則有所提高，由去年的17.2萬元上升至今年的18.3萬元。