68歲退休漢二胡奏反修例歌 否認控罪押至9月5日審

68歲退休老翁涉於今年4月在東涌巴士站以二胡演奏《願榮光歸香港》，被票控違反《簡易程序治罪條例》，今日於西九龍裁判法院提堂。被告否認控罪，案件終押後至9月5日開審。被告於庭外表示，他當時只是純粹演奏音樂，沒有叫喊任何政治口號。

被告李解新（68歲，退休人士）否認於2022年4月29日下午5時06至29分，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在位於東涌市中心巴士總站行人路上的公眾街道或道路上奏玩二胡。

被告稱曾在外國內地街頭表演均沒問題

被告答辯後，解釋在香港很多人在街頭表演，有誰會為此認罪，又質疑控罪指稱他需獲警務處處長發出許可證，「香港警務處處長，誰認識他呢？誰有一個批准？」他續指，自己曾在英國、泰國、內地等街頭表演，不明白為何在香港就不可以，反問「為甚麼香港就不行？香港不是『一國兩制』嗎？在民主自由的香港就不行嗎？」暫委裁判官曾慶東聞言指：「唔得㗎喎」。

官提醒將不獲減刑 被告堅決不認罪

曾官又提醒被告，假如經審訊後遭定罪，判刑方面將不獲扣減，惟他仍表示「還是不認罪」，並稱「在公眾表演是得到國際公約允許，這些你們都知道」。曾官指，在香港街道表演需要領牌，否則即屬違法，被告提出國際人權公約、自己表演經歷等均對法庭沒有幫助，決定將審訊訂於9月5日，料控方將傳召1名警員作供。