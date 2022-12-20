68%港人有儲蓄習慣 擁有59萬才有安全感

香港存款保障委員會連續第五年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，結果發現，68%受訪者表示有儲蓄習慣，按年升5個百分點。個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分則微跌至51.4分，錄得5年以來低位，受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。

儲蓄首要目的為「應付不時之需」

59%人認為儲蓄首要目的為「應付不時之需」，比率較去年大增20個百分點，為5年調查以來最高，其餘依次是準備退休(23.8%)、照顧家人(18.2%)和令將來生活得更好(14.9)。四分一有儲蓄習慣者有定立年內儲蓄目標，平均目標儲蓄金額下調至17萬元，較去年20.8萬少。但逾七成表示無信心達標。

就個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分由53.2分微跌至51.4分，錄得5年以來低位。受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。數據反映不少市民擁有危機意識，會較審慎評估個人財政狀況，認為在目前環境下要增加儲蓄才能安心。在有儲蓄習慣受訪者中，以年齡組別分析，18至29歲認為擁有約36萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，是所有組別中最低。50至59歲為擁有76萬元，是所有組別之冠。

年輕人儲蓄目的較著重具體的中短期目標

調查進一步訪問了18至29歲的年輕港人，只有67.6%年輕人儲蓄習慣每人每月的平均儲蓄金額為約5,000港元，較總體平均數低。儲蓄目的同最多人為應付不時之需(48.4%)，其餘，較著重具體的中短期目標如滿足其他購物欲望(24%)、旅行(11.4%)和買樓(10.6%)。

香港存款保障委員會主席劉燕卿指新冠疫情對經濟民生造成持續影響，調查結果反映面對經濟不明朗的因素，市民的危機意識及所需安全感亦不斷提高。整體而言，儲蓄始終是『安全感』的重要來源。