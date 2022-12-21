68%港人有儲蓄習慣 擁59萬才有安全感

俗語有話「積穀防饑」，以備應對突發事件發生，香港存款保障委員會調查發現，68%受訪者表示有儲蓄習慣，按年升5個百分點。個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分則微跌至51.4分，錄得5年以來低位，受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。

存保會連續第五年進行香港人「儲蓄安全感」指標調查，今年於8至9月訪問1,005名成年人，並對301名18至29歲年輕港人進行深入意見調查。結果顯示，68%受訪者表示有儲蓄習慣，較去年升5個百分點。每月平均儲蓄金額較去年上升一成七至7,700元，主因包括政府發放消費券、港人減少外遊和外出娛樂消費等影響。八成二儲蓄方式將款項放在銀行，較去年增近十個百分點。

59%人認為儲蓄首要目的為「應付不時之需」，比率較去年大增20個百分點，為5年調查以來最高，其餘依次是準備退休(23.8%)、照顧家人(18.2%)和令將來生活得更好(14.9)。四分一有儲蓄習慣者有定立年內儲蓄目標，平均目標儲蓄金額下調至17萬元，較去年20.8萬少，但逾七成表示無信心達標。

就個人現時儲蓄所帶來的「安全感」評分由53.2分微跌至51.4分，錄得5年以來低位。受訪者平均認為擁有約59萬元儲蓄方能獲得足夠「安全感」，金額亦較去年上升逾兩成。數據反映不少市民擁有危機意識，會較審慎評估個人財政狀況，認為在目前環境下要增加儲蓄才能安心。在有儲蓄習慣受訪者中，以年齡組別分析，18至29歲認為擁有約36萬元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，金額是所有組別中最低。50至59歲為擁有76萬元，是所有組別之冠。

