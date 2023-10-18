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2023-10-18 04:31:54
日報

69歲女貓主3印傭疑北角虐貓案 警︰不排除涉宗教儀式

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北角海濱花園

北角海濱花園上周六發現貓屍懸掛樹上。

北角海濱花園寵物公園上周六發生懷疑虐貓案件，一棵大樹上驚現懸掛貓屍。警方接報調查事件，前日以「涉嫌殘酷對待動物」拘捕4名女子，包括69歲女貓主，以及3名年齡介乎24歲至33歲的印傭，均居於北角，互相認識。警方不排除案件涉及宗教儀式，正調查4人的犯案動機，並需待漁濃署解剖及化驗才能確定死因。

案發於上周六(14日)下午1時20分，一具雄性貓屍頸纏尼龍繩，被發現懸掛於北角寵物公園一棵大樹上，其後由愛護動物協會人員檢走貓屍。東區警區助理指揮官(刑事)署理警司楊韻明昨午交代案情表示，經深入調查，並翻查現場附近大量閉路電視後，鎖定4名涉案女子，並於前晚在其處所附近，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕4人。涉案者包括1名69歲本地婦人，以及3名年齡介乎24至33歲印尼傭工，其中69歲婦人已獲准保釋，須於11月15日再報到，其餘3名外傭昨被扣查。

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警方

警方簡介案情。

貓屍無表面傷痕

楊韻明表示，該死亡雄貓是由69歲老婦所飼養，其餘3名非華裔家庭傭工為該名老婦及其家人所聘請，4人互相認識。貓屍經愛護動物協會人員初步檢驗後，確認涉案貓隻為雄性成年貓，身上無發現表面傷痕，死因有待漁護署解剖及進行毒理化驗等才可確定。4名被捕人均沒有虐待動物的前科或精神問題紀錄，正在調查4人的犯案動機，以及案中雄貓的生前健康情況及死因，不排除案件涉及宗教儀式。

據了解，4名被捕人居於北角區，涉案雄貓已飼養7年，家中另有一雌性成貓及兩隻幼貓，相信4貓是「一家人」，現時3隻貓均獲妥當照顧。據悉，4人於本月13日晚上約7時左右，用手推車推着紙箱，前往發現貓屍的地方。

警方表示，非常重視動物權益，並重申殘酷對待動物屬嚴重罪行。根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁3年。另外，根據香港法例，動物屍體的處置是受《公眾潔淨及防止妨擾規例》（第132BK章規管）的第10條規定，任何人不得將動物遺體放置於街道或公眾地方、水道、溪澗、渠道、水塘或香港水域等。違例者最高將被罰款港幣25,000元及監禁6個月。
 

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