69.3%曾聽聞「元宇宙」 集中玩遊戲娛樂

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」4月訪問了1,292名15至34歲青協會員。結果顯示，雖然69.3%受訪青年表示曾聽聞「元宇宙」（metaverse），但對其有認識的只有37.4%。青年對於元宇宙的興趣平均分為6.11分(10分滿分)。

逾半受訪者曾參與元宇宙，主要是玩遊戲（46.1%）、娛樂（17%）和與朋友見面（16.7%）。而青年在元宇宙平台普遍遇到的障礙為欠缺相關設備（43.2%）、不了解元宇宙（37%）、害怕受騙（32.3%）及缺乏相關科技知識（32.0%）。

香港青年對於加密貨幣及NFT收藏品或資產的信心相近，10分滿分，平均分僅為4.89分和4.83分。雖然看似信心不足，但亦認可元宇宙對經濟發展的幫助，平均分為5.96分。

團體︰政府應推出相應政策

青年創研庫指，政府應盡快制訂數碼經濟發展政策，以展示其積極性吸引更多海外公司駐港，料有助香港作為國際金融中心吸引人才。此外，政府亦可推出「元宇宙發展先導計劃」，藉著商會針對有潛力之中小企業培育，提供資金及技術的協助。此外，亦可透過貿易發展局、旅遊發展局和康樂及文化事務署，推出元宇宙公共服務以促進經濟及回應大眾需求，例如建設元宇宙版的會展場館、於虛擬空間重建具文化價值的香港建築和元宇宙版的表演及康體場館。