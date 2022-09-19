7仔啟動「食得飯啦！」互助行動 每個7-SELECT飯盒捐五毫予北河同行

7-Eleven自2017年開始，支援由陳灼明(深水埗明哥)創辦的社企北河同行，每年捐助飯盒派發及贈送物資，共同為有需要人士提供一餐溫飽。日前，7-Eleven宣布加強與北河同行的合作，推行「食得飯啦！」互助行動，即日起顧客只需於全港任何一間7-Eleven便利店購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐出0.5港元予北河同行，用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資。
藉7-Eleven龐大店舖網絡 目標1年內籌200萬
負責超市及便利店業務的DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志表示，新冠疫情肆虐對社會各界均造成嚴重的影響，尤其對一班基層市民。是次互助行動善用7-Eleven店舖網絡優勢，為捐贈者與受助人士提供一個平台，讓社會各界人士均能參與其中。「食得飯啦！」互助行動目標1年內為北河籌得200萬港元，相等於向有需要人士提供逾80,000盒飯盒，即5個月的食物援助，為北河提供一個長遠而穩定的支援。
北河同行創辦人明哥感激7-Eleven過去一直以來對北河活動的支持。明哥坦言，疫情反覆，飯店經營變得困難，成本上升、需要幫助的基層愈來愈多等，造成一定程度的壓力。明哥續指，是次「食得飯啦！」互助行動所籌得的捐款，對北河日後在社區支援的幫助十分大，能夠長遠而穩定地支持北河的日常營運，呼籲大家多多支持。
一個飯盒 一份溫飽 「食得飯啦！」計劃詳情
由2022年9月15日起計，為期1年間，顧客每購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐出0.5港元予北河同行；每月第11日會定為「加倍日」，捐款將會加碼一倍，即顧客每購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven便會捐出1港元。為答謝捐贈者慷慨解囊和支持，每次購買指定7-SELECT飯盒後，顧客均可獲贈一張「食得飯啦！」致謝收條，以答謝顧客的支持。「食得飯啦！」已出售飯盒數量及捐款進度詳情，可參閱活動官方網站：https://711donation.com
7-SELECT飯盒包括：
椰汁咖喱雞飯、海南咖喱雞皇飯、鳳爪排骨飯、土魷肉餅飯、鮮茄焗豬扒飯、揚州炒飯、魚香茄子飯、梅菜扣肉飯
計劃將涵蓋更多飯盒系列，請密切留意7-Eleven最新消息。
7-Eleven x 北河同行
7-Eleven一直與北河同行抱持共同理念，自2017年起每年捐贈善款及贈送物資予北河同行，並定期組織7-Eleven員工參與北河同行的義工服務，包括預備飯盒、包裝福袋、派飯及派發福袋予基層人士。5年間，7-Eleven共向北河同行捐贈超過25萬份飯餐及逾9萬支水。
2020年4月，7-Eleven推出「同心互助」飯券認捐活動，捐贈者只需於門市認捐每張$15的飯券，即可憑收據上的二維碼到網站選擇捐贈機構；活動完結後7-Eleven將收集到的飯券送到5間非牟利受惠機構，包括北河同行、膳心連基金、香港基督教服務處、惜食堂、聖雅各福群會眾膳坊。飯券認捐活動僅開始8天，便已成功籌集超過553,787萬張飯券，其中捐贈予北河同行的飯券數量最多，共捐出139,531張。
港貧窮人口破165萬 每4人就有1人活在貧窮線下
近年本港貧窮人口不斷上升，加上疫情肆虐全球，香港經濟嚴重衰退，勞工市場急劇惡化，失業率明顯上升等問題，不少基層首當其衝，失去工作和穩定收入，生活更是百上加斤。據最新統計報告顯示，香港貧窮人口高達165.3萬，按年增16.2萬，比率接近24%，即每4名港人，就有1名處於貧窮線下。