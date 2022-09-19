7仔啟動「食得飯啦！」互助行動 每個7-SELECT飯盒捐五毫予北河同行

DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志向明哥送上「食得飯啦！」牌匾，為互助行動揭開序幕。（左起：北河同行傅偉光（Hello 哥）、陳灼明（明哥）、DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志、7-Eleven 香港及澳門常務董事劉家昌）

7-Eleven自2017年開始，支援由陳灼明(深水埗明哥)創辦的社企北河同行，每年捐助飯盒派發及贈送物資，共同為有需要人士提供一餐溫飽。日前，7-Eleven宣布加強與北河同行的合作，推行「食得飯啦！」互助行動，即日起顧客只需於全港任何一間7-Eleven便利店購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐出0.5港元予北河同行，用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資。

藉 7-Eleven 龐大店舖網絡 目標 1 年內籌 200 萬

負責超市及便利店業務的DFI零售集團北亞區行政總裁朱秉志表示，新冠疫情肆虐對社會各界均造成嚴重的影響，尤其對一班基層市民。是次互助行動善用7-Eleven店舖網絡優勢，為捐贈者與受助人士提供一個平台，讓社會各界人士均能參與其中。「食得飯啦！」互助行動目標1年內為北河籌得200萬港元，相等於向有需要人士提供逾80,000盒飯盒，即5個月的食物援助，為北河提供一個長遠而穩定的支援。

北河同行創辦人明哥感激7-Eleven過去一直以來對北河活動的支持。明哥坦言，疫情反覆，飯店經營變得困難，成本上升、需要幫助的基層愈來愈多等，造成一定程度的壓力。明哥續指，是次「食得飯啦！」互助行動所籌得的捐款，對北河日後在社區支援的幫助十分大，能夠長遠而穩定地支持北河的日常營運，呼籲大家多多支持。

一個飯盒 一份溫飽 「食得飯啦！」計劃詳情

由2022年9月15日起計，為期1年間，顧客每購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven即捐出0.5港元予北河同行；每月第11日會定為「加倍日」，捐款將會加碼一倍，即顧客每購買一盒指定7-SELECT飯盒，7-Eleven便會捐出1港元。為答謝捐贈者慷慨解囊和支持，每次購買指定7-SELECT飯盒後，顧客均可獲贈一張「食得飯啦！」致謝收條，以答謝顧客的支持。「食得飯啦！」已出售飯盒數量及捐款進度詳情，可參閱活動官方網站：https://711donation.com