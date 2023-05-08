7名司機「健康存疑」 拒交報告可揸車 田北辰：荒謬絕倫

早前有報道指，本港現時有7名司機屬警方轉介運輸署的「懷疑司機可能健康有問題」個案，並且拒絕提供醫療報告，而運輸署要等到他們的車牌在2024至2029年到期，續牌時才能要求對方提供醫療報告。立法會議員田北辰今早（8日）接受電台訪問時形容「荒謬絕倫」，批評運輸署不夠主動，認為最好的方法是署方向法庭申請，要求涉事司機提供醫療報告，由法庭把關。

他表示，支持政府將司機體格證明要求降至65歲、轉為一年一檢，但更關注檢查內容及由誰人來做檢查，他表明由私人醫生進行未必合適，建議由政府指定醫生或診所，按同一細節及守則進行體檢，「咁係最有公信力。」又指私隱條例有豁免條例，如當事人可能作出危害其個人及公眾安全，理論上運輸署有權要求機構提供「懷疑可能健康有問題」個案的醫療報告。不過，他認為最好的方法是署方向法庭申請，要求涉事司機提供醫療報告，由法庭把關。

工會期望每三年做一次體檢

另外，汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠也在同一節目上，提到對體檢要求或調整的意見。他表示，不少司機也有做體檢，但以往較簡化，促當局訂明指定檢查項目。他也表明，如改為一年一檢對年長司機一定是騷擾，反問：「唔通後生無（健康問題）咩？」如必須調整，他期望是每三年做一次體檢。