7月大女嬰急須心臟移植 父︰盼有大愛奇蹟

一名患上擴張性心肌病變7個月大的女嬰，急需心臟移植。醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，惟一直未有合適捐贈者；局方指，女嬰心臟衰竭，約剩餘兩成功能，昨再作呼籲希望市民考慮捐出離世親人的心臟，指合適捐贈者的血型不限，體重則須符7至22公斤。女嬰父親指，希望會遇到奇蹟，有大愛降臨愛女身上。
7個月大的女嬰祈祈去年9月因食慾不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，後轉送屯門醫院出現心源性休克，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部，留醫至今。祈祈去年9月25日接受肺動脈繃紮手術，但3日後病情惡化，10月起須安裝雙心室輔助器，支援心臟循環功能以維持生命。醫管局去年10月曾發出緊急捐心呼籲，惟一直未有合適捐贈者。
祈祈今年1月中因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，本周三(12日)再次出現細菌感染，並有呼吸困難。醫管局指，心臟移植是唯一能延續生命的方案，須盡快進行，否則很大機會出現嚴重併發症，如腦出血、中風、感染，隨時有生命危險。祈祈目前清醒，需靠胃喉餵食。
祈祈爸爸拍片作公開呼籲時指，祈祈要靠機器維持生命會有風險，但她比父母更堅強，並每日都會向醫護和父母笑，「我哋知道佢好叻、好勇敢，佢俾到我哋好多勇氣，所以我哋都會堅持住，唔會放棄，唔會洩氣。」他希望會遇到奇蹟，「可以遇到一個合適移植嘅心臟，我哋相信呢個大愛會降臨。」
醫管局指，祈祈已納入本地心臟移植輪候名單超過4個月，是同體形型病人的首位，醫管局將繼續在本地積極搜尋合適的捐贈者；同時亦已通過相關程序向內地尋求幫助，合適捐贈者體重約7至22公斤，血型不限。由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時仍未覓得合適心臟作移植；呼籲市民考慮捐出離世親人心臟。