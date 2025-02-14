7月大女嬰急須心臟移植 父︰盼有大愛奇蹟

一名患上擴張性心肌病變7個月大的女嬰，急需心臟移植。醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，惟一直未有合適捐贈者；局方指，女嬰心臟衰竭，約剩餘兩成功能，昨再作呼籲希望市民考慮捐出離世親人的心臟，指合適捐贈者的血型不限，體重則須符7至22公斤。女嬰父親指，希望會遇到奇蹟，有大愛降臨愛女身上。

7個月大的女嬰祈祈去年9月因食慾不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，後轉送屯門醫院出現心源性休克，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部，留醫至今。祈祈去年9月25日接受肺動脈繃紮手術，但3日後病情惡化，10月起須安裝雙心室輔助器，支援心臟循環功能以維持生命。醫管局去年10月曾發出緊急捐心呼籲，惟一直未有合適捐贈者。