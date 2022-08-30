7月樓價創29個月新低 較去年9月高位回落5.53% 分析料今年續下調逾5%

本港私樓二手樓價指數繼續走低。差估署昨公布最新數據，上月私人住宅售價指數報376.1點，按月跌1.65%，創2020年2月以來新低，今年樓價累跌4.5%，較去年9月高位累積回落5.53%。私樓租金指數則連升兩個月，最新報178.9點，按月升0.62%。中原地產創辦人施永青預計，本港樓市受美國加息、地緣政治和疫情影響，未來趨勢續向下調整，今年二手樓價料續下調5%至8%。
差餉物業估價署昨公布，2022年7月份私人住宅售價指數為376.1點，較6月的382.4點下跌6.3點，跌幅為1.65%，是2020年2月以來新低。而今年首7個月樓價指數累跌4.5%，已抵銷去年約3.69%的升幅；相較去年9月歷史高位的398.1點更累跌5.53%。
以單位實用面積分類，430至752方呎的中小型單位樓價跌幅最大，按月下跌2.15%；其次為430方呎以下的小型單位，跌幅亦有1.31%；753至1,075方呎及1,076至1,721方呎單位，則分別跌0.77%及0.25%；唯一樓價有升幅的為1,722方呎或以上單位，升0.23%。以地區分類，九龍區單位價格仍錄得升幅，港島和新界單位價格則下跌。
租金指數則連升兩個月，上月私宅租金指數最新報178.9點，較6月上升1.1點，按月升0.62%。以單位實用面積分類，430方呎以下和753至1,075方呎的單位，其上月租金分別錄得1.19%和1.18%增幅。
施永青：若通關有助樓市回穩
中原地產創辦人施永青指，差估署公布的數據已是一個月前，較每周更新的中原城市領先指數滯後；而中原城市領先指數已連續數周下跌，故對樓價指數下調並不意外。
他指，現時本港樓市受美國加息、地緣政治和疫情影響，美國聯儲局至少加息至明年中，加幅較大、次數亦較密，都會加重買樓人士負擔。而對投資者而言，地緣政治緊張，尤其台海一旦有事，香港也會受影響，「地產係不動產，走唔到嘛。」香港樓市雖以用家為主，但用家亦會考慮投資因素，影響其入市意欲。即使當局早前稍為放寬社交距離措施和防疫限制，但近期疫情反彈，即使當局未必再收緊措施，短期也未必會進一步放寬，都對本港經濟以至樓市不利。
施永青直言，香港樓市已趨向往下調整，預計樓價在今年內會再下調5%至8%，細單位因以用家為主，其供樓成本上升，會較受影響；而豪宅交投現時比中小型單位還要少，但有關業主持貨能力較強，故價錢未顯著下調。
惟他補充，相對股市已累計下跌30%至40%，樓市則因有用家的剛性需求支持，今年至今累計跌幅仍不足10%。他期望本港疫情盡快過去，若通關可方便更多遊客和內地客來港，相信有助本港樓市。