7月樓價創29個月新低 較去年9月高位回落5.53% 分析料今年續下調逾5%

本港私樓二手樓價指數繼續走低。差估署昨公布最新數據，上月私人住宅售價指數報376.1點，按月跌1.65%，創2020年2月以來新低，今年樓價累跌4.5%，較去年9月高位累積回落5.53%。私樓租金指數則連升兩個月，最新報178.9點，按月升0.62%。中原地產創辦人施永青預計，本港樓市受美國加息、地緣政治和疫情影響，未來趨勢續向下調整，今年二手樓價料續下調5%至8%。

差餉物業估價署昨公布，2022年7月份私人住宅售價指數為376.1點，較6月的382.4點下跌6.3點，跌幅為1.65%，是2020年2月以來新低。而今年首7個月樓價指數累跌4.5%，已抵銷去年約3.69%的升幅；相較去年9月歷史高位的398.1點更累跌5.53%。

以單位實用面積分類，430至752方呎的中小型單位樓價跌幅最大，按月下跌2.15%；其次為430方呎以下的小型單位，跌幅亦有1.31%；753至1,075方呎及1,076至1,721方呎單位，則分別跌0.77%及0.25%；唯一樓價有升幅的為1,722方呎或以上單位，升0.23%。以地區分類，九龍區單位價格仍錄得升幅，港島和新界單位價格則下跌。

租金指數則連升兩個月，上月私宅租金指數最新報178.9點，較6月上升1.1點，按月升0.62%。以單位實用面積分類，430方呎以下和753至1,075方呎的單位，其上月租金分別錄得1.19%和1.18%增幅。

