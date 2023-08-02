7月逾452萬人次北上 南下訪客僅174萬 分析：消費模式變 港零售反彈需時

本港與內地自年初恢復通關，加上首個「人車直達」的香園圍管制站開始提供客運服務，港人「餓」了3年後頻繁北上消費，入境處數據顯示上月有452萬人次香港居民經陸路管制站往內地，人次按月增一成，惟同期只有173.9萬人次內地訪客經陸路來港。坊間有指港人通關後「報復式」境外消費，而內地旅客則轉為深度遊又未能刺激本港經濟，有旅遊業界形容這是健康的發展，認為靠歷史文化吸引旅客，才不會令香港容易被其他地方取代。香港零售管理協會則認為，內地旅客現更著重體驗式旅遊，料零售市道需時一年才全面復甦。

本報統計入境處過去3個月各管制站出入境數字，顯示7月有681萬人次香港居民離港，當中452.3萬人次是取道羅湖、落馬洲支綫、深圳灣和香園圍等6個陸路邊境管制站「北上」，有關數字在過去3個月亦呈上升趨勢，包括7月較6月增加一成。內地訪客7月則整體有297.4萬人次，當中173.9萬人次使用該6個陸路管制站入境，較6月的130.5萬人次增加33%。

財政司長陳茂波日前在網誌提到，港人在通關後北上消費情況明顯增加，而內地旅客來港的消費模式亦有變化。同時，坊間亦有意見認為，港人一到周末便情願「北上」消費，同時內地訪客減少兼不再「食買玩」，打擊經濟。

旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報查詢時指出，港人北上消遣一向多過內地訪港旅客，但對業界而言最重要是內地旅客旅遊模式改變。他表示，疫情前內地遊客常被形容只會「食買玩」，不去探索香港文化和認識歷史，至疫情後旅客轉型為追求深度遊，「其實係健康發展」，認為是回應疫情前社會的想法。

