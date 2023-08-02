7月逾452萬人次北上 南下訪客僅174萬 分析：消費模式變 港零售反彈需時

本港與內地自年初恢復通關，加上首個「人車直達」的香園圍管制站開始提供客運服務，港人「餓」了3年後頻繁北上消費，入境處數據顯示上月有452萬人次香港居民經陸路管制站往內地，人次按月增一成，惟同期只有173.9萬人次內地訪客經陸路來港。坊間有指港人通關後「報復式」境外消費，而內地旅客則轉為深度遊又未能刺激本港經濟，有旅遊業界形容這是健康的發展，認為靠歷史文化吸引旅客，才不會令香港容易被其他地方取代。香港零售管理協會則認為，內地旅客現更著重體驗式旅遊，料零售市道需時一年才全面復甦。
本報統計入境處過去3個月各管制站出入境數字，顯示7月有681萬人次香港居民離港，當中452.3萬人次是取道羅湖、落馬洲支綫、深圳灣和香園圍等6個陸路邊境管制站「北上」，有關數字在過去3個月亦呈上升趨勢，包括7月較6月增加一成。內地訪客7月則整體有297.4萬人次，當中173.9萬人次使用該6個陸路管制站入境，較6月的130.5萬人次增加33%。
財政司長陳茂波日前在網誌提到，港人在通關後北上消費情況明顯增加，而內地旅客來港的消費模式亦有變化。同時，坊間亦有意見認為，港人一到周末便情願「北上」消費，同時內地訪客減少兼不再「食買玩」，打擊經濟。
旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報查詢時指出，港人北上消遣一向多過內地訪港旅客，但對業界而言最重要是內地旅客旅遊模式改變。他表示，疫情前內地遊客常被形容只會「食買玩」，不去探索香港文化和認識歷史，至疫情後旅客轉型為追求深度遊，「其實係健康發展」，認為是回應疫情前社會的想法。
旅業界：望細水長流 長做長有
崔定邦續說，旅客追求深度遊的同時可能「買少咗」，但這有助鞏固本港地位，舉例稱電子商貿平台發展使內地人毋須再經常來港購物，當遊客旅遊核心轉為歷史、文化和城市內涵，旅遊業便可細水長流、長做長有，同時令香港不會被其他購物熱點的城市輕易取代，「我覺得好事嚟，因為旅客鍾意一個地方唔止購物咁簡單……香港就係香港，(旅客)要親自嚟體驗文化、美食，電子商貿平台無法取代。」
港人愛北上消遣因性價比高
選委界立法會議員江玉歡向本報稱，留意到港人消費力疫後曾短暫上升，但自加息和經濟環境使市民感覺到有壓力後已不再，同時不難在銅鑼灣、尖沙咀等鬧市發現「吉舖」。她指日前乘的士與司機閒聊時，同意對方稱香港「食嚟食去都嗰啲，又貴，地方又唔好坐」，加上深圳消費水平低、人民幣貶值等因素，使不少市民北上消費。
香港零售管理協會執行總監羅振邦昨稱，該會早前已認為通關會同時帶來機遇和挑戰，而現時內地旅客來港追求體驗式旅遊、不再純購物，更有個別商戶反映內地旅客消費力下降，預計零售市道未來仍維持溫和增長，料需時1年才能全面復甦。《am730》創辦人施永青認為，通關後港人便北上消費或四出旅遊，使本地零售業未見其利先受其害，而內地客在港消費不及往時闊綽，致使零售業得益未及預期。 (相關見A4 C觀點)