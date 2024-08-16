7月錄392萬人次訪港 旅發局：無人機表演提升旅遊體驗

暑期為旅遊旺季，旅發局昨公布7月初步訪港旅客數字，指該月有392萬人次訪港，按年上升近一成，當中約半數為過夜旅客；今年首7個月共錄得約2,500萬訪港人次，按年增52%。旅發局表示，九成受訪旅客認同，局方的無人機表演提升訪港體驗，故將繼續配合節日和城中活動，舉辦無人機或煙火表演；預告中秋節當晚(9月17日)舉行中秋節無人機表演。

7月初步訪港旅客數字為392萬人次，今年首7個月累計約2,500萬訪港旅客人次，其中訪港內地旅客佔1,930萬人次，按年多47%，非內地旅客錄得580萬人次，增長71%。旅發局指，旅客對本港自5月起以不同主題呈現無人機或煙火表演，均表示滿意；超過九成受訪旅客認同活動提升訪港的體驗，逾95%表示會推薦給親友。