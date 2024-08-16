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2024-08-16 04:30:52
日報

7月錄392萬人次訪港 旅發局：無人機表演提升旅遊體驗

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訪港旅客

上月錄得392萬訪港人次。(鍾式明攝)

暑期為旅遊旺季，旅發局昨公布7月初步訪港旅客數字，指該月有392萬人次訪港，按年上升近一成，當中約半數為過夜旅客；今年首7個月共錄得約2,500萬訪港人次，按年增52%。旅發局表示，九成受訪旅客認同，局方的無人機表演提升訪港體驗，故將繼續配合節日和城中活動，舉辦無人機或煙火表演；預告中秋節當晚(9月17日)舉行中秋節無人機表演。

7月初步訪港旅客數字為392萬人次，今年首7個月累計約2,500萬訪港旅客人次，其中訪港內地旅客佔1,930萬人次，按年多47%，非內地旅客錄得580萬人次，增長71%。旅發局指，旅客對本港自5月起以不同主題呈現無人機或煙火表演，均表示滿意；超過九成受訪旅客認同活動提升訪港的體驗，逾95%表示會推薦給親友。

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旅發局續指，未來數月將繼續配合節日和城中活動，舉辦無人機或煙火表演，如中秋節正日晚上，在灣仔舉辦中秋節無人機表演；而在11至12月的聖誕假期前後和除夕，亦會舉辦「香港繽紛冬日巡禮」煙火及無人機表演和「香港跨年倒數」煙花匯演。

鼓勵推產品促進消費

旅發局表示，正積極與不同機構商討，合作舉辦無人機或煙火表演，確實上演日期有機會隨不同合作安排，而有所調整；會盡快公布表演詳情，方便旅客和市民盡早安排行程，並鼓勵業界乘着表演推出更多相關產品及優惠等，推動消費，創造更大的旅遊效益。

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