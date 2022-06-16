7款方包鈉含量高 一款食2片達日攝取上限逾兩成

方包是不少港人早餐之選，消委會測試28款預先包裝白方包和麥方包，發現7款鈉含量高於「目標」上限，以最高一款計算，食兩片即達世衛建議上限約22.6%。另外，日式連鎖超市Donki出售的白方包總脂肪最高，比最低樣本高10倍。測試又發現，近半樣本標示營養資料與實際差異不符指引要求，亦有4款未附成分表，消委會轉介17款相關產品，5款涉違反規例會被檢控。

測試的28款預先包裝方包，一半為白方包，另一半為麥方包。食安中心2019年為白方包及麥方包制定「自願減鈉目標」，上限定於分別每百克490和470毫克。今次測試結果中，7款高出目標上限，當中3款白方包包括「Bread Pantry」、「Paper Stone Bakery」和「星美樂」，含量為每百克含513至567毫克；另外4款麥方包則為「山崎麵包」、「聖安娜餅屋」、「Baker's Choice」和「Meadows」，含量為每百克492至503毫克。以最高鈉的「星美樂」計，食2片(約80克)已攝入452毫克鈉，佔世衛建議一般成人每日建議攝取上限約22.6%；據中國營養學會相關建議，佔4至6歲兒童建議攝入量37.7%。

加納料為增口感彈性

比對2018年消委會與食安中心合作的類似測試，白方包及麥方包平均鈉含量分別上升3.1%及2.5%。消委會總幹事黃鳳嫺表示，製作麵包時，為更有彈性會加入鈉，否則口感較鬆散；麵包行業競爭很大，他們想口感好些較有彈性，讓消費者感質素較好，可能會用較多鈉，「彈性好勁」的麵包可能鈉含量較高。

製作方包普遍也加入油脂令方包較鬆軟，測試結果中，「情熱價格Don Don Donki」總脂肪最高，達每百克含11.9克，比最低一款每百克含1.1克多近10倍，它的飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量也是最高。而「Bread Pantry」、「星美樂」、「馬莎」、「Baker's Choice」和「嘉頓」(麥方包)總脂肪每百克含不超過3克，達低脂食品定義。

5款涉違反標示規例被檢控

檢視產品標籤，近五成樣本標示與實際營養素差異不符指引要求。而據食安中心資料，所有放在膠袋內並以鐵線、膠條或食用日期標牌繫緊袋口的烘焙食品，均會被視作預先包裝食物，除非獲豁免，應在包裝顯示成分。不過有7款未附有營養標籤。消委會轉介17款到食安中心跟進，中心發現5款涉嫌違規將作檢控，有6款檢測結果待定，另有6款則沒有違規。黃鳳嫺估計，部分違規方包本身非預先包裝，但疫情下自行加裝包裝袋冀更衛生；她指儘管商戶出於好意，但不期然忘記法例要求，籲須留意。

平價方包營養素反勝貴包

測試的方包售價每包由8.5元至39元，每百克計為3.1元至24.8元，相差7倍；最便宜的「嘉頓」生命麵包營養素5分中得4分，稍優於最貴的「嵜本高級」獨立包裝方包(3.5分)。總評最佳則為「Bread Pantry」(每百克$10.4)。

