7歲女舵手領父贏女子舵手賽亞軍

香港遊艇會「女子舵手賽」因疫情延至今日於維多利亞港補辦，逾50位女舵手及其隊伍共約160位帆手在天晴炎熱，卻只有微風的狀態下完賽，為本年度的「女子舵手賽」劃上句號。其中年僅7歲女舵手帶領她的船員——父親奪得亞軍。

7歲的亞軍女舵手是外籍女將Alix Nguyen，她參加「Dragon 級別」，掌舵「Zephyr 號」，父親成為她的船員，她對今次賽事份外期待，因為她可在賽場上以女舵手身份令爸爸對其指示絕對服從。她更帶領「Zephyr 號」奪得的亞軍。

今日賽事起航綫設於維港東面海域，各船隊在九龍灣對出海域出發後， 先逆風航行至天后對開， 再順風返回九龍灣對開海域。不過，維港的風力在下午12時半開賽後驟降，各船隊於首場賽事在接近無風狀態下完成；賽事主任決定縮短賽程，提早於下午3時完賽。

女子舵手賽原定3月舉行

今年的女子舵手賽原定於3月6日舉行，可惜受第五波疫情影響而延期。賽事另外焦點落於「Impala級別」的「Taurus號」和「Also Can號」，其中「Taurus號」女舵手為已有20載帆船年資的邱智嫻；「Also Can號」女舵手任滿珠則接觸帆船運動6年，平常訓練或參賽主要擔任風帆調教員，今日首嚐舵手滋味，更要統領一班資深男帆手，故份外緊張，最終2位女舵手分別囊括「Impala級別」的亞軍及季軍。