7歲男童屯門黃金海岸酒店泳池溺斃　父母認屍相擁痛哭

一名7歲男童前日隨父親到屯門黃金海岸酒店游泳時遇溺，被救上池邊後，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救，最終不治。今日（3日）死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍，二人難掩傷痛，相擁痛哭。
男童疑自行走到深水池
事發於周一（1日）上午10時許，一名父親帶兩名兒子到屯門黃金海岸酒店游泳，據了解，其中7歲男童疑在父親不為意時走到深水池，該池水深介乎約1.3米至2.3米。近1小時後在深水池遇溺，被救上池邊，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救後不治。警方將案件列對所看管兒童忽略，暫未有人被捕。
在場醫生協助急救
據目擊住客表示，該名男童當時被救到泳池邊，昏迷不醒，沒有呼吸及脈搏。多人高呼救命尋求協助，其同行醫生友人見狀，即時施以心肺復甦法替其進行搶救，自己則報警求助。消防處表示，救護車於7分鐘後到達，當時男童已不省人事，並被連接上由酒店泳池提供的自動心臟除顫器，正進行心律分析。及後，救護人員隨即接手為男童在現場進行治理，送院途中繼續為男童施行心肺復甦法，及換上消防處的除顫監護儀。救護車於上午11時31分將小童送抵屯門醫院，作進一步治理。消防處會按既定機制檢視相關的個案。
黃金海岸酒店：全力配合當局調查
屯門黃金海岸酒店表示，對於當日早上發生於酒店泳池的意外，感非常難過，並向男童家人致以深切慰問和提供適切協助。酒店又稱，有關政府部門正就意外進行調查，暫未能提供其他資料，酒店當全力配合有關調查。