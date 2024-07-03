7歲男童屯門黃金海岸酒店泳池溺斃　父母認屍相擁痛哭

一名7歲男童前日隨父親到屯門黃金海岸酒店游泳時遇溺，被救上池邊後，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救，最終不治。今日（3日）死者父母在警員陪同下，到葵涌公眾殮房認屍，二人難掩傷痛，相擁痛哭。

男童疑自行走到深水池

事發於周一（1日）上午10時許，一名父親帶兩名兒子到屯門黃金海岸酒店游泳，據了解，其中7歲男童疑在父親不為意時走到深水池，該池水深介乎約1.3米至2.3米。近1小時後在深水池遇溺，被救上池邊，由救生員和一名在場的醫生急救，昏迷送院搶救後不治。警方將案件列對所看管兒童忽略，暫未有人被捕。