7男偷信用卡後大額消費被捕 涉款逾420萬

警方今日(14日)表示，搗破盜用信用卡的犯罪集團，在星期五及星期六採取行動，偵破二十二宗案件，以涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產等罪名，拘捕七名男子。他們涉嫌在運動場及食肆等人多地方，偷走受害人的信用卡，然後到名店簽賬購物，涉案金額逾420萬元。

港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩簡報案情時指，全港多區由九月至今發生多宗盜竊，及信用卡被盜用作大額簽帳個案。港島總區刑事部翻查了大量閉路電視片段，包括在「銳眼計劃」下安裝在罪案黑點的閉路電視影像，以及在商場、商舖和街道的部分私人閉路電視紀錄，經分析後成功疏理出犯罪鏈上的不同角色，包括扒手、中間人及假買家，掌握他們的犯罪路線、交接過程及消費模式。